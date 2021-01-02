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DİYARBAKIR

Kuma getiren kocasını bıçakla yaraladı

Diyarbakır'da S.Ş. (46) adlı kadın üzerine kuma getiren eşi M.Ş.'yi (43) çıkan tartışmada, mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı. M.Ş. tedaviye, S.Ş. ise gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Diyarbakır’da üstüne kuma getirildiğini öğrenen kadın, kocasını bıçakladı.
Diyarbakır’da üstüne kuma getirildiğini öğrenen kadın, kocasını bıçakladı.

Olay, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki bir sitenin 7'nci katında bulunan dairede meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde S.Ş., kocası M.Ş. ile üzerine kuma getirdiği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında S.Ş., mutfaktan aldığı bıçağı eşine sapladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı haldeki M.Ş., hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. S.Ş. de gözaltına alınarak, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği'ne götürüldü.

DHA
Olay, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’ndeki bir sitenin 7’nci katında bulunan dairede meydana geldi.
  • S.Ş., ilk ifadesinde, eşi ile üzerine kuma getirdiği için tartıştığını, tartışma sırasında da mutfaktan aldığı bıçakla yaraladığını söyledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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