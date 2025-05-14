Kumar maddeyi geride bıraktı

Yeşilay’ın ev sahipliğinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının iş birliğiyle düzenlenen 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi İstanbul’da başladı. Açılış konuşmasını yapan Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, kumar bağımlılığına özel olarak dikkati çekti. Dinç, "Bu sene kumar bağımlılığı bütün merkezlerimizde madde bağımlılığının önüne geçmiş durumda" şeklinde konuştu. Kumar bağımlılığı nedeniyle insanların işlerini, ilişkilerini ve hayatlarını kaybettiklerini vurgulayan Dinç, kumar reklamlarına da değinerek, bu reklamlar için sosyal medya düzenlemesi ve yasaklamalara yönelik acil adım çağrısı yaptı.





YAPAY ZEKAYI RİSK ANALİZİNDE KULLANABİLİRİZ

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bağımlılığın yalnızca maddeyle sınırlı olmadığını, sosyal medya, dijital oyun, çevrim içi alışveriş ve sanal kumar gibi davranışların da bağımlılık oluşturduğunu belirterek, "Riskli çocuklara erken aşamada ulaşırsak, başarı şansı artıyor. Yapay zekâ gibi teknolojileri risk analizinde kullanabiliriz" dedi. Sanal kumarın son dönemde daha fazla gündeme geldiğini ifade eden Yılmaz, bu konuda ilgili kurumlarla toplantılar yaptıklarını ve bir eylem planı oluşturduklarını söyledi. Ailelerin bu bağımlılık yüzünden zarar gördüğünü belirten

Yılmaz, "Bu noktada en önemli unsur finansal hareketler. Eğer bu hareketleri içeride ve uluslararası alanda izleyebilirsek, sanal kumarla daha güçlü mücadele edebiliriz. Aksi takdirde bir site kapansa da yenileri açılıyor" ifadelerini kullandı.





SOSYAL MEDYA ANKSİYETE SEBEBİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da programdaki konuşmasında bir sosyal medya platformunca hazırlanan raporda sosyal medya kullanımının analitik beceri, hafıza oluşumu, empati kaybı ve anksiyeteye neden olduğunun belirtildiğini aktardı.





2 BİN İÇERİĞE MÜDAHALE EDİLDİ

Bakan Göktaş, "Bu mecra uykuya, okul ve iş sorumluluklarına, yakın ilişkilerimize zarar veriyor. Bağımlılık sadece bireyin değil, ailenin ve toplumun meselesidir" dedi. Yenilenen Sosyal Uyum Süreci Danışmanlığı modeliyle bağımlı bireylerin aileleriyle birlikte topluma katılımını desteklediklerini vurgulayan Göktaş, "DUY İhbar Platformu sayesinde geçen yıl 2 bin 550 içeriğe müdahale ettik" ifadesini kullandı. Sosyal medya içeriklerini yakından izlediklerini ve aileleri bilinçlendirmek için eğitimler verdiklerini belirtti. Bakan Göktaş, çocukları dijital tehditlerden koruyacak yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalıştıklarını söyledi.



