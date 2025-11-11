Kumarla mücadelede sorumluluk ailenin

Yeşilay’ın son raporuna göre, Türkiye’de kumar oynama yaşı 15’in altına düştü. Raporda, kumar bağımlılığının ilk kez alkol ve madde bağımlılığını geçtiği belirtildi. Bu tablo, toplumda bağımlılıkla mücadelenin önemini yeniden gündeme taşırken, Areda Survey tarafından yapılan araştırma kamuoyunun bakışını da ortaya koydu.

Areda Survey’in Türkiye genelinde 2 bin 570 kişiyle yaptığı araştırmaya göre, vatandaşların yüzde 44,1’i kumar bağımlılığıyla mücadelede en büyük sorumluluğun aileye ait olduğunu düşünüyor. Yüzde 43,4 ise bu sorumluluğu devletin taşıdığını ifade ediyor. Medya ve sosyal medya platformlarını sorumlu görenlerin oranı yüzde 12 olurken, okullar (yüzde 0,3) ve sivil toplum kuruluşları (yüzde 0,2) en az etki sahibi kurumlar olarak görüldü.