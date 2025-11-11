Yeni Şafak
Kumarla mücadelede sorumluluk ailenin

Kumarla mücadelede sorumluluk ailenin

04:0011/11/2025, Salı
Türkiye genelinde yapılan son araştırma, kumar bağımlılığıyla mücadelede en büyük sorumluluğun kimde görüldüğüne dair çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Yeşilay’ın son raporuna göre, Türkiye’de kumar oynama yaşı 15’in altına düştü. Raporda, kumar bağımlılığının ilk kez alkol ve madde bağımlılığını geçtiği belirtildi. Bu tablo, toplumda bağımlılıkla mücadelenin önemini yeniden gündeme taşırken, Areda Survey tarafından yapılan araştırma kamuoyunun bakışını da ortaya koydu.

YÜZDE 44 AİLE DEDİ

Areda Survey’in Türkiye genelinde 2 bin 570 kişiyle yaptığı araştırmaya göre, vatandaşların yüzde 44,1’i kumar bağımlılığıyla mücadelede en büyük sorumluluğun aileye ait olduğunu düşünüyor. Yüzde 43,4 ise bu sorumluluğu devletin taşıdığını ifade ediyor. Medya ve sosyal medya platformlarını sorumlu görenlerin oranı yüzde 12 olurken, okullar (yüzde 0,3) ve sivil toplum kuruluşları (yüzde 0,2) en az etki sahibi kurumlar olarak görüldü.

Eğitim düzeyi yükseldikçe, aile sorumluluğuna yapılan vurgu da artıyor. Lisans ve üzeri eğitim seviyesine sahip katılımcıların yüzde 51,4’ü aileyi birinci sırada sorumlu tutarken, medyaya atfedilen sorumluluk oranı ise, yüzde 31,1 çıktı.



