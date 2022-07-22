Kumpascı doktor FETÖ’cü çıktı

Uzman çavuşla aralarındaki olayla gündeme gelen doktor, FETÖ’den açığa alındı. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 14 Mart Tıp Bayramı’nda Uzman Çavuş Ali Aladağlı’nın (32) saldırısına uğradığını iddia ederek şikayetçi olan, fakat ortaya çıkan görüntülerle darbedilmediği belirlenen Dr. Tahir Tarımer’in (26), Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla Muğla Valiliği tarafından 2 ay açığa alınmasına karar verildi.

DARP RAPORU İLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Yatağan Jandarma Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş Ali Aladağlı, rahatsızlanınca 14 Mart’ta, ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Aladağlı, acil serviste görevli Dr. Tahir Tarımer ile tartıştı. Olaya hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Dr. Tarımer, tartışmada Aladağlı tarafından darbedildiğini ileri sürdü. Vücudunda kızarıklık oluştuğunu ve gözlüğünün kırıldığını öne süren Tarımer, darp raporu alıp Aladağlı’dan şikayetçi oldu. Aynı şekilde darp raporu alan Ali Aladağlı, daha sonra apandisit teşhisi konularak ameliyat edildi.

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‘BOĞAZIMI SIKTI’ İDDİASI

Doktor Tarımer, polisteki ifadesinde olay anını şöyle anlattı: “Hasta, apandisit şüphesiyle Yatağan Devlet Hastanesi’nden sevk edildi. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan mümkün olmadığını anlattım. Evrakını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından gidip, çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı.”

ALADAĞLI ALKIŞLARLA PROTESTO EDİLDİ

Apandisit ameliyatının ardından taburcu edilen Aladağlı, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla protesto edildi. Ekip aracına bindirilen Aladağlı, ifadesi için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi’ne götürüldü. Gözaltına alınan Uzman Çavuş Ali Aladağlı, polis merkezinde yeniden rahatsızlandı. Menteşe Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

LİNÇ EDİLDİM, İFTİRAYA UĞRADIM

Hastanedeki tedavisinin ardından tekrar taburcu edilen Aladağlı, yeniden Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi’ne götürüldü. İfadesinde Aladağlı, burada asıl mağdurun kendisi olduğunu belirtip, “Hakaret etmedim, fiziki müdahalede bulunmadım. Haksız bir şekilde linç edildim ve iftiraya uğradım. Bu nedenle doktordan şikayetçiyim” dedi. Tedbiren açığa alınan Aladağlı hakkında idari soruşturma başlatıldı.

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Ali Aladağlı

GÖREVİNE İADE EDİLDİ

Görüntülerin ortaya çıkmasıyla Uzman Çavuş Aladağlı, Dr. Tarımer hakkında kendisine iftira attığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tedbiren açığa alınan Aladağlı görevine iade edildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen olayla ilgili soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’e üye olduğu ileri sürülen Dr. Tahir Tarımer’in, Muğla Valiliği tarafından Tarımer’in 2 ay açığa alınmasına karar verildi. Dr. Tarımer ile ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAF 19 Yatağan Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Ali Aladağlı, 14 Mart'ta, saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Aladağlı, kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli doktor Tahir Tarımer ile tartıştı. Olaya hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Tarımer, tartışmada Aladağlı tarafından darbedildiğini ileri sürdü. Vücudunda kızarıklık oluştuğunu ve gözlüğünün kırıldığını söyleyen Tarımer, darp raporu alıp Aladağlı'dan şikayetçi oldu. Ali Aladağlı da darp raporu aldı. Apandisit teşhisi konulan Aladağlı, ameliyat edildi. 'SİNİRLENEREK İTİP, BOĞAZIMI SIKTI' İDDİASI<br><br>Doktor Tarımer, polisteki ifadesinde olay anını şöyle anlattı: \"Hasta, apandisit şüphesiyle Yatağan Devlet Hastanesi'nden sevk edildi. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan mümkün olmadığını anlattım. Evrakını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından gidip, çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı\" Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki apandisit ameliyatının ardından genel cerrahi servisinden taburcu edilen Uzman Çavuş Ali Aladağlı, sağlık çalışanlarının, \"Sen şiddet, darp, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz\" sloganları arasında alkışla protesto edildi. Ekip aracına bindirilen Aladağlı, ifadesi için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü. İFTİRAYA UĞRADIM' DEYİP, ŞİKAYETÇİ OLDU<br>Gözaltına alınan uzman çavuş Ali Aladağlı, polis merkezinde yeniden rahatsızlandı. İfadesi alınamayan Aladağlı, apandisit operasyonu olduğu bölgede şiddetli ağrı şikayetiyle polis ekiplerince Menteşe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanedeki tedavisinin ardından tekrar taburcu edilen Aladağlı, yeniden Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü. İfadesinde Aladağlı, burada asıl mağdurun kendisi olduğunu belirtip, \"Sağlık çalışanına hakaret etmedim, fiziki müdahalede bulunmadım. Kamuoyunda haksız bir şekilde linç edildim ve iftiraya uğradım. Bu nedenle doktordan şikayetçiyim\" dedi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aladağlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, tedbiren açığa alınan Aladağlı hakkında idari soruşturma başlatıldı. İDARİ SORUŞTURMA<br><br>Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nin, olayla ilgili idari soruşturması ise sürüyor. Başhekim Doç. Dr. Turhan Togan'ın bizzat yürüttüğü soruşturma kapsamında hastanedeki güvenlik kamerası görüntüleri izlendi, alkışlı protesto gösterisine katılanlar belirlendi. Doktorların da arasında yer aldığı 25 sağlık çalışanının, bu hafta içinde savunmalarının alınmaya başlanacağı bildirildi. 'WHATSAPP YAZIŞMALARI SORUŞTURMA DOSYASINA GİRDİ'<br><br>Öte yandan hastanede görevli doktorların, WhatsApp grubundaki yazışmalar da soruşturma dosyasına girdi. Yazışmalarda, Aladağlı'nın kimlik bilgilerini paylaştıktan sonra 'Belleğimize kazına', 'Hastane kaydı bir daha yapılmamalı', 'Kimlik bilgileri ile dilekçe yazıp, şu gerekçe ile muayene etmek istemiyorum denilebilir. Böyle bir hakkınız var' ifadelerine yer verildiği ortaya çıktı. HASTANE YÖNETİMİNE TEPKİ<br>Yazışmalarda, 'Şiddete karşı çıkmak, hastane yöneticilerinin görevi. Hekime işlenmiş bir suça tepkiyi belirtmek için neden yanımızda olmadıklarını gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum', 'Kesinlikle yönetim, böyle durumda en önde olmadı' ifadelerine yer verildiği de belirlendi. Uzman çavuşa WhatsApp gruplarında komplo: Kimlik bilgilerini ifşa edip 'Hastaneye almayın' demişler Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Tahir Tarımer, Uzman Çavuş Ali Aladağlı tarafından darp edildiğini öne sürmüş, güvenlik kamerası görüntülerinde iddiaların tam aksi bir durumun yaşandığı belirlenmişti. Alkışlı bir protesto eylemi ile uzman çavuşu sosyal medyada hedef haline getiren Tarımer öncülüğündeki hastane personelinin, Aladağlı'nın kimlik bilgilerini WhatsApp grubundan paylaştığı ortaya çıktı. Konuşmalarda, "Hastaneye bir daha kaydı yapılmamalı, hafızalara kazınmalı" gibi ifadeler yer aldı. BiP'te paylaş

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85 kişinin ifadesi alındı

Olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırıya uğradığını ileri süren Dr. Tarımer’in, evrakını masadaki görevlilerden alıp ayrılmak isteyen Uzman Çavuş Aladağlı’nın peşinden gidip ittiği, bu sırada da kayıp düşmesi yer aldı. Görüntülerin ardından hastane yönetimi Dr. Tarımer hakkında idari soruşturma başlattı. Uzman çavuşu protesto eden 85 kişinin bakanlık tarafından görevlendirilen müfettiş tarafından ifadeleri alındı.