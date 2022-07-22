Kumpascı doktor FETÖ’cü çıktı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Uzman Çavuş Ali Aladağlı'nın kendisine saldırdığını iddia eden ancak kamera kayıtlarında iftira attığı ortaya çıkan doktor Tahir Tarımer, FETÖ’cü çıktı. 2 ay açığa alınan Tarımer, Aladağlı’nın saldırı sırasında boğazını sıktığı gerekçesiyle darp raroru almıştı. Aladağlı ise polis ifadesinde haksız bir şekilde linç edildiğini ve iftiraya uğradığını savunmuştu.
Uzman çavuşla aralarındaki olayla gündeme gelen doktor, FETÖ’den açığa alındı. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 14 Mart Tıp Bayramı’nda Uzman Çavuş Ali Aladağlı’nın (32) saldırısına uğradığını iddia ederek şikayetçi olan, fakat ortaya çıkan görüntülerle darbedilmediği belirlenen Dr. Tahir Tarımer’in (26), Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla Muğla Valiliği tarafından 2 ay açığa alınmasına karar verildi.
DARP RAPORU İLE ŞİKAYETÇİ OLDU
Yatağan Jandarma Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş Ali Aladağlı, rahatsızlanınca 14 Mart’ta, ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Aladağlı, acil serviste görevli Dr. Tahir Tarımer ile tartıştı. Olaya hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Dr. Tarımer, tartışmada Aladağlı tarafından darbedildiğini ileri sürdü. Vücudunda kızarıklık oluştuğunu ve gözlüğünün kırıldığını öne süren Tarımer, darp raporu alıp Aladağlı’dan şikayetçi oldu. Aynı şekilde darp raporu alan Ali Aladağlı, daha sonra apandisit teşhisi konularak ameliyat edildi.
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‘BOĞAZIMI SIKTI’ İDDİASI
Doktor Tarımer, polisteki ifadesinde olay anını şöyle anlattı: “Hasta, apandisit şüphesiyle Yatağan Devlet Hastanesi’nden sevk edildi. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan mümkün olmadığını anlattım. Evrakını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından gidip, çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı.”
ALADAĞLI ALKIŞLARLA PROTESTO EDİLDİ
Apandisit ameliyatının ardından taburcu edilen Aladağlı, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla protesto edildi. Ekip aracına bindirilen Aladağlı, ifadesi için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi’ne götürüldü. Gözaltına alınan Uzman Çavuş Ali Aladağlı, polis merkezinde yeniden rahatsızlandı. Menteşe Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
LİNÇ EDİLDİM, İFTİRAYA UĞRADIM
Hastanedeki tedavisinin ardından tekrar taburcu edilen Aladağlı, yeniden Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi’ne götürüldü. İfadesinde Aladağlı, burada asıl mağdurun kendisi olduğunu belirtip, “Hakaret etmedim, fiziki müdahalede bulunmadım. Haksız bir şekilde linç edildim ve iftiraya uğradım. Bu nedenle doktordan şikayetçiyim” dedi. Tedbiren açığa alınan Aladağlı hakkında idari soruşturma başlatıldı.
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GÖREVİNE İADE EDİLDİ
Görüntülerin ortaya çıkmasıyla Uzman Çavuş Aladağlı, Dr. Tarımer hakkında kendisine iftira attığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tedbiren açığa alınan Aladağlı görevine iade edildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen olayla ilgili soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’e üye olduğu ileri sürülen Dr. Tahir Tarımer’in, Muğla Valiliği tarafından Tarımer’in 2 ay açığa alınmasına karar verildi. Dr. Tarımer ile ilgili soruşturma sürüyor.
Olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırıya uğradığını ileri süren Dr. Tarımer’in, evrakını masadaki görevlilerden alıp ayrılmak isteyen Uzman Çavuş Aladağlı’nın peşinden gidip ittiği, bu sırada da kayıp düşmesi yer aldı. Görüntülerin ardından hastane yönetimi Dr. Tarımer hakkında idari soruşturma başlattı. Uzman çavuşu protesto eden 85 kişinin bakanlık tarafından görevlendirilen müfettiş tarafından ifadeleri alındı.