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Kur'an eğitiminden rahatsız oldular

Geçtiğimiz günlerde öğrenci velilerinin talebi üzerine Üsküdar Beylerbeyi İlkokulu tarafından hayata geçirilmesi planlanan Kur'an-ı Kerim ve İngilizce eğitimi etkinliği, bir gazete tarafından istismar edilerek okul yönetimi hedef gösterildi.

Haber Merkezi
11:00 - 5/11/2023 Pazar
Güncelleme: 15:03 - 6/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
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Arşiv

Üsküdar Beylerbeyi İlkokulu'nda geçtiğimiz hafta gönüllülük esasına dayalı olarak yapılması planlanan, satranç, drama ve halk oyunları eğitimi ile ilgili velilere bilgi formu gönderildi. Daha sonra velilerden gelen talep üzerine etkinliğe Kur'an-ı Kerim ve İngilizce eğitimi de eklendi. Yeni eğitim içeriği de eklenerek güncellenen form velilere iletildi. Yeni formda Kur'an-ı Kerim öğretmeninin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından görevlendirilmesi sebebiyle ücretsiz olduğu, İngilizce eğitimi verecek öğretmenin ise dışarıdan temin edileceği, bu sebeple yıllık 2 bin TL ücreti olacağı belirtildi.

KUR'AN EĞİTİMİNE GERİCİLİK DİYORLAR

Okulda bu konuyla ilgili faaliyetler planlama aşamasındayken 17 Ekim'de bir gazetenin yaptığı haberde Kur'an-ı Kerim eğitiminin ücretsiz olması, İngilizce eğitimin ise ücretli olması eleştirildi. Okul yönetimi velilere bilgilendirme amaçlı yolladığı belge üzerinden karalanırken, iktidar ise gerici olmakla suçlandı.

VELİLERDEN ŞİKAYET YOK

Okul yönetimi konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Okulumuzda bu faaliyetlerin düzenlemesiyle ilgili velilerimizden bize yansıyan herhangi bir tepki bulunmamaktadır. Yapılması planlanan etkinliklerin ilgili mevzuat ve yasalara uygun olduğu değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.



#Üsküdar Beylerbeyi İlkokulu
#Kur'an-ı Kerim
#Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü
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