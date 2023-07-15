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Kur'an-ı Kerim okundu dualar edildi: Samsun'daki 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen Sevgi Yeşilyurt ile Muhammet Ali Aksu, Samsun'daki kabirleri başında anıldı. Kurtuluş Savaşı gazisi Arif Zengin'in kabrinin de ziyaret edildiği program kapsamında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

18:08 . 15/07/2023 السبت
AA
Samsun'daki 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında rahmet ve minnetle anıldı.

Samsun'daki 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında rahmet ve minnetle anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Sevgi Yeşilyurt ile Muhammet Ali Aksu, Samsun'un Alaçam ilçesindeki kabirleri başında anıldı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Belediye Başkanı İlyas Acar ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit Yeşilyurt'un annesi Gülbeyaz Yeşilyurt ile Aksu'nun ailesine evlerinde ziyarette bulundu.

Daha sonra Doyran Mahallesi Mezarlığı'nda Yeşilyurt ve Aksu'nun yanı sıra Kurtuluş Savaşı gazisi Arif Zengin'in kabirlerini ziyaret eden Dağlı ve beraberindekiler, dua etti.

Burada okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Yakakent İlçe Müftüsü Fatih Çakır'ın dua etmesinin ardından program son buldu.



#15 Temmuz
#Alaçam
#FETÖ darbe girişimi
#Samsun
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