Kur'an-ı Kerim okundu dualar edildi: Samsun'daki 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan2a mektup gönderen Aliyev, "Dayanışma ve milli birliğin sembolü olan 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' Türk devlet tarihinde büyük bir onur günü olarak kalacaktır." ifadelerini kullandı. Kahraman Türk halkının üstün fedakarlıklarını anan Şerif ise "Demokrasi ve temel haklardan yoksun bırakılmaya yönelik alçakça girişimlere yiğitçe direnen şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyoruz" dedi.