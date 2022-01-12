Kur'an kurslarını hedef alan İsmail Saymaz küçük çocukların etkinliğinden rahatsız oldu

Gazeteci ve Halk TV yorumcusu İsmail Saymaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Kur’an Kurslarını ve öğrencilerini hedef gösterdi.

İsmail Saymaz, dün Rize'deki Güneysu İlim Öğrenenlere Destek Vakfı’na bağlı 4-6 yaş Gül Bahçesi Kur’an Kursuna giden çocukların Mekke'nin Fethi'ni temsilen yapılan etkinliğe ait görüntüler paylaştı.

Saymaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dün Rize’de Güneysu İlim Öğrenenlere Destek Vakfı’na bağlı ‘4-6 yaş Gül Bahçesi Kuran Okulu’na (sıbyan mektebi) giden çocuklara Mekke’nin Fethi gösterisi yaptırıldı. Çocuklar tavaf ettirildi, el kadar kızların başı bağlandı. Belediye Başkanı dahil bütün ilçe protokolü orada…"

Dün Rize’de Güneysu İlim Öğrenenlere Destek Vakfı’na bağlı ‘4-6 yaş Gül Bahçesi Kuran Okulu’na (sıbyan mektebi) giden çocuklara Mekke’nin Fethi gösterisi yaptırıldı. Çocuklar tavaf ettirildi, el kadar kızların başı bağlandı.

Belediye Başkanı dahil bütün ilçe protokolü orada… pic.twitter.com/RQaxqSnlBL REKLAM January 12, 2022

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'MESCİTTE KONFERANS YAPIYORLAR'

Bununla da yetinmeyen İsmail Saymaz, Kaymakam Arif Oltulu’nun Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret etmesi üzerinden mescitleri hedef aldı.

Saymaz “Önceki gün yine Güneysu… Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne Kaymakam Arif Oltulu geliyor. Okulun konferans salonu varken, mescidinde konferans yapılıyor. Konu, dini meseleler mi? Hayır, kaymakamlık mesleğinin zorlukları” dedi.

Önceki gün yine Güneysu…

Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne Kaymakam Arif Oltulu geliyor. Okulun konferans salonu varken, mescidinde konferans yapılıyor.

Konu, dini meseleler mi?

Hayır, kaymakamlık mesleğinin zorlukları. pic.twitter.com/3lqRa8GHYT — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) January 12, 2022

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SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

İsmail Saymaz’ın paylaşımlarına binlerce kullanıcı tepki yağdırdı. Bazı kullanıcılar etkinlikte rahatsız edici bir durum olmadığını, aksine çok beğendiklerini ve takdir ettiklerini söyledi. Bazı kullanıcılar da "Mekke "Müslümanlar" için kutsal bir mekandır. Fetih ruhu da kıyamete kadar bakidir. İnanca saygılı herkes Müslümanların inanç ve uygulamalarına saygı duyar” ifadeleriyle küçük çocukların din eğitimlerini pekiştiren etkinlikleri desteklediklerini belirtti. Tepkiler arasında Saymaz'a sert ifadeler de vardı. Bir kullanıcı, “Çık ve dürüstçe bu dine ve bu din ile ilgili olan her şeye düşmanım de. Hiç değilse düşmanımız dürüst diyelim” ifadelerini kullandı.

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İLK ALGI OPERASYONU DEĞİL





İsmail Saymaz 2008 yılında Radikal'da yazdığı bir yazıyla benzer bir algı operasyonuna imza atmıştı. Başörtüsü takan memurları hedef almasıyla hatırlanan Saymaz’ın “Bu gidişata dikkat! Türkiye Denizli olmasın” başlığıyla yayınlanan haberinde, "Bakanlığın ‘Atatürk Evi’ ve müzedeki iki memurdan biri türbanlı. Lise pansiyonlarında türbanlılar var. Liselerde yaratılış CD’leri izlettiriliyor” ifadeleri yer alıyor.

Bir süre sonra Saymaz’ın baskısıyla Radikal’in internet sitesinden kaldırılan skandal haber, başörtülülerin nasıl ayrımcılığa ve zulme uğradığının bir göstergesi olarak hafızalardaki yerini koruyor.

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