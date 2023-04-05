Kur’an kursuna tekme

Kadıköy Müftülüğü’ne bağlı Rasimpaşa D Grubu Kur’an Kursu’na saldırı düzenlendi.
Kadıköy Müftülüğü’ne bağlı Rasimpaşa D Grubu Kur’an Kursu’na saldırı düzenlendi. Önceki akşam saat 18.00 sıralarında gerçekleşen saldırı, Kur’an kursundaki görevliler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kursun camını tekme atıp kıran kadının, ardından el hareketleri yaparak uzaklaştığı görülüyor.
SİZİ KİM BARINDIRIYOR?
Saldırıdan sonra kurs yetkilileri kadından şikayetçi oldu. Kurs hocaları tartışmanın, kadın dernek önünden geçerken köpeğinin bahçede oynayan çocuklara yönelmesi üzerine kendilerinin seslenmesiyle başladığını kaydetti. Saldırganın “Sizin ne işiniz var burada? Sizi burada kim barındırıyor? Siz hayvan sevmiyorsunuz” diyerek küfür ve hakaret ettiğini belirten kurs görevlileri, kadının bir görevliye tekme atıp camları kırdığını ifade etti. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganın 34 yaşındaki A.B. olduğunu belirledi. A.B. gözaltına alındı.
ÜÇ SUÇ KAYDI VAR
Saldırgan kadın, köpeğini gezdirirken Kur’an Kursu camından 3 erkeğin kendisini içeri davet edip geceyi birlikte geçirme teklifinde bulunduğu iftirasını attı. A.B., kurstaki görevlilerin küfrettiğini, kendisinin de buna sinirlenip camı kırdığını öne sürdü. Olay anında alkollü olduğu iddia edilen A.B.’nin mukavemet, kasten yaralama ve taksirle yaralamadan suç kaydı olduğu tespit edildi.