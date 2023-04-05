Kur’an kursuna tekme

Saldırıdan sonra kurs yetkilileri kadından şikayetçi oldu. Kurs hocaları tartışmanın, kadın dernek önünden geçerken köpeğinin bahçede oynayan çocuklara yönelmesi üzerine kendilerinin seslenmesiyle başladığını kaydetti. Saldırganın “Sizin ne işiniz var burada? Sizi burada kim barındırıyor? Siz hayvan sevmiyorsunuz” diyerek küfür ve hakaret ettiğini belirten kurs görevlileri, kadının bir görevliye tekme atıp camları kırdığını ifade etti. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganın 34 yaşındaki A.B. olduğunu belirledi. A.B. gözaltına alındı.