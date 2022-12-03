Kur'an yolunda 750 genç

Konya Selçuklu’da 2014 yılında kurulan Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde ve Ortaokulu’nda eğitim öğretime başlandığı günden bugüne kadar ‘Kur’an yolunda bir gençlik’ mottosuyla yetiştirilen gençler arasından 750 öğrenci başarılarına bir yenisini daha ekleyerek hafız oldu.

Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulunun hafızlık icazet töreni

Programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemenin her faniye nasip olmayan özel bir kazanım olduğunu belirti:

"Hafızlık, kişi için bir iftihar vesilesi olduğu kadar toplumdaki görünmez önemli payelerden biridir."

Şentop, “Hafızlık, her faniye nasip olmayan özel bir kazanımdır. Hafızlık, kişi için bir iftihar vesilesi olduğu kadar toplumdaki görünmez önemli payelerden biridir. Bu sebeple toplumun manevi değer normlarından olan hafızlığın, görünmeyen ancak şahsa yüklediği ağır bir sorumluluğu da mevcuttur. Zira zihinde taşınanı ruhlara nakşetmeyi gerektiren bir ayrıcalık ve sorumluluktur. Peygamber Efendimizin, 'Sizin en hayırlınız, Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir' şiarıyla hareket ederek, başta aileleriniz olmak üzere, hayat boyu Kur'an-ı Kerim'in ışığıyla hem aydınlanmaya hem de çevrenizi aydınlatmaya devam edeceksiniz inşallah” dedi.

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Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulunun hafızlık icazet töreni

Şentop, milletin hafızlığa büyük kıymet verdiğine işaret etti:

"Tarih boyunca hafızlar toplumumuzun en itibarlı insanları olmuştur. Milletimiz her şart altında ve zorluklar içinde hafızlar yetiştirmeyi bir vazife olarak görmüştür. İslam'ı diğer semavi dinlerden ayıran en önemli vasıf, dinin ilk ve en temel metni olan Kur'an'ın vahiyle geldiği, nazil olduğu şekliyle muhafaza edilmiş olmasıdır. Bu sadece Müslümanların inancı meselesi değildir. Bu bir tarihi hakikattir. Hiçbir yazılı ve sözlü metne nasip olmayan mazhariyet Kur'an-ı Kerim için vardır.”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

Törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin ve ezberlemenin en önemli amacının onu yaşamak olduğunu söyledi.

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Erbaş, “Kur'an'ı hıfzederek zihnimizi, kalbimizi aydınlattık. Nur haline geldi adeta. Şimdi hayatımıza tatbik ederek, ömrümüzün sonuna kadar, onu diğer insanlar da ondan daha fazla istifade etsinler, karanlıktan, cehaletten kurtulsunlar. Rabbimizin emirleri doğrultusunda yaşasınlar, nehiylerinden uzak dursunlar diye büyük bir mücadelenin içerisine gireceğiz” dedi.

Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulunun hafızlık icazet töreni

Erbaş, hafızların görevinin İslam'ın davetçileri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Çünkü hafızlar olarak peygamber varisi olmayı en çok hak eden kardeşlerimizsiniz. Hafızlar, Peygamber Efendimizin yerine getirmiş olduğu bu vazifeleri, omuzlarına emanet almış kişilerdir. Birer şahit olarak, müjdeci, uyarıcı, davetçi, tebliğci ve mürşit olarak İslam'ı bütün insanlığı aydınlatmak için birer ferdi olacağız, neferi olacağız. Gönlüm istiyor ki eğitiminizi tamamladıktan sonra hangi üniversiteyi bitirirseniz bitiriniz, hangi alanda olursanız olun Kur'an-ı Kerim'den istifade edeceksiniz inşallah. Gönlüm ister ki camilerimizin mihrapları, minberi ve kürsüleri hafızlarla süslensin. İmam hatip liselerimizin sınıflarında hafız öğretmenlerimiz olsun. İlahiyat fakültelerimizin kürsülerinde hafız doçentlerimiz, profesörlerimiz ders versin. Gönlüm istiyor ki üniversitelerde akademisyenlerden, hafız tabiplerimiz, mühendislerimiz ve öğretmenlerimiz olsun. Ülkemizin her yerinde, her alanında sizlere ihtiyaç var. Sizler çok önemlisiniz, çok değerlisiniz. Önemli olduğunuzu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayınız."

Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulunun hafızlık icazet töreni

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da ülkenin dört bir yanında imam hatip ortaokulu ile hafız yetiştirme projesinin başarıyla devam ettiğini aktardı.

Oğlu Ömer Tayyip'in de proje kapsamında hafızlık yaptığını anımsatan Erdoğan, "Bu hafızlarımız şimdi liselerde eğitimine devam ediyor. Yakın zamanda da üniversiteye geçecekler. Bir vatandaşımız, kardeşimiz peygamber sevgisiyle yetişirse, Allah sevgisini hissederek bir gününü daha geçirirse bir öğrencimiz, genç kardeşimiz hayatında Kur'an-ı Kerim ile devamlı ve sağlıklı ilişki kurmayı başarır, onun mesajını anlamaya gayret gösterirse bu toplum ve ülke elbette ki daha güzel bir ülke ve toplum olur. Elbette bu ülke ve millet dünyaya daha fazla hizmet eder, daha fazla iyilikleri ve güzellikleri yayar. Dünyanın buna ihtiyacı var." diye konuştu.

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Erdoğan, proje kapsamında hafızlık yapan öğrencilerin, akademik başarılarının da üst düzeyde olduğuna işaret ederek, "Yabancı dil eğitimleri de sınav başarıları da üst düzeyde. Robotik Deneyap Atölyeleri'nden tutun TÜBİTAK ve TEKNOFEST projelerinde başarıları var. Ümit ediyorum ki milletimiz bu çocukların ne yaptığını, hangi yolda gittiğini daha geniş kapsamlı daha doğru anlasınlar ki daha çok vatandaşımız, hayırseverimiz, insanımız bu projelere bu okullara bu gençlere sahip çıksın." dedi.

Erbaş ve Erdoğan ile programa katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Vali Vahdettin Özkan, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili; Tahir Akyürek, Orhan Erdem, Gülay Samancı, Selman Özboyacı, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı hafızlarla fotoğraf çektirdi.