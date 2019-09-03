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ERZİNCAN

Kurban Bayramı'nda kaçmıştı: 24 gün sonra bulundu

Erzincan'da, Kurban Bayramı'ndan 1 gün önce mezbahaya götürülürken, Oral Sarıoğlu'nun (55) elinden kaçan boğa, 10 kilometre uzaklıkta ve 3 bin 200 metre rakımdaki yaylada bulundu. Bölgedeki köylülerden birinin sürüsüne karışan boğa, bulunduğu yerden indirilemeyince yaz sonunda sürünün yayla dönüşünün beklenmesine karar verildi.

Haber Merkezi DHA
Kaçan boğa, evden 10 kilometre uzaklıkta ve 3 bin 200 metre rakımdaki yaylada bulundu.
Kaçan boğa, evden 10 kilometre uzaklıkta ve 3 bin 200 metre rakımdaki yaylada bulundu.

Olay, Üzümlü ilçesinde, Kurban Bayramı'ndan 1 gün önce meydana geldi. Oral Sarıoğlu, aile bireyleri ile birlikte 7 bin lira vererek, yaklaşık 200 kilo ağırlığında kurbanlık boğa aldı. Hayvan, akşam saatlerinde, Üzümlü Belediyesi'nin mezbahasına götürülürken, Sarıoğlu'nun elinden bir anda kaçtı.

İlçe merkezinde başlayan kovalamaca, evlerin bahçesinde devam etti. Hava karardıktan sonra fenerlerle boğayı arayan Sarıoğlu ve yakınları, tüm çabalara rağmen bulamadı.

Oral Sarıoğlu

Bayramda drone ile arandı

Kurbanlık boğasını bulamayan Oral Sarıoğlu, güvenlik güçlerine haber vermesinin ardından bayramın birinci gününde yakınları ile birlikte ilçenin yüksek kesimlerinde yeniden aramaya çıktı.

Bu aramalarda, dağlık alanda havadan arama yapılması için drone kiralandı. Bayramın üçüncü gününe kadar devam eden bu arama da sonuç vermedi. Bunun üzerine Sarıoğlu, kaçan kurbanlıktan umudunu kesti ve yeniden kurbanlık aldı.

3 bin metre yükseklikteki yaylada ortaya çıktı

Bayramın ardından bölgedeki tüm köylere ve hayvan yetiştiricilerine haber ulaştıran Oral Sarıoğlu, kaçan boğanın ilçeye yaklaşık 10 kilometre ve 3 bin 200 metre yükseklikteki Sarıkaya köyünün yaylasında, başka çobana ait sürünün arasında olduğu haberini aldı.

Sürü sahibi, görüştüğü Sarıoğlu'na, hayvanının kendi ineklerinin arasında olduğunu ve gelip alabileceğini söyledi. Bunun üzerine 2 kişi görevlendiren Sarıoğlu, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "2 arkadaş önce araçla ardından 4-5 kilometre yürüyüşün ardından yaylaya ulaşarak gece vakti boğayı indirecekti; ancak tek başına gelmediği için onlar da başarılı olamadılar. Bölge dağlık olmadığı ve yol bulunmadığı için sürü sahibi ile yaptığımız görüşmede orada kalmasında ve kış ayları ile birlikte tüm hayvanların yayla dönüşünde indirmeye karar verdik."

Geçen yıl da kurbanlığı kaçmış

Evli ve 3 çocuk babası Oral Sarıoğlu, geçen yıl Kurban Bayramı'nda da kurbanlıklarının kaçtığını; ancak gündüz olduğu için bir süre sonra yakaladıklarını belirtip, "Bu bayram yaşadıklarımız film gibi. Kaçması, kovalamaca sürecimiz, insanlara zarar vermemesi için gösterdiğimiz çaba, harcadığımız emek çok fazla. Günler geçmesine rağmen bulunacağından emindik. Bölgedeki sürü sahipleri yabancı hayvanları birbirlerine haber verirler, buralarda hırsızlık olmaz ve şükür ortaya çıktı; ancak günler sonra bile halen kurbanlığımıza ulaşamadık. Bulan çoban gerekli bakımını yapacak, yaylalarda otlayacak, artık kış aylarının gelmesini bekleyeceğiz, yayla zamanının sonra ermesi ile birlikte indirdikten sonra adak kurbanı olarak kesmeyi amaçlıyoruz. Kestikten sonra da ihtiyaçlılara dağıtacağız" diye konuştu.

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