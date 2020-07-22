Kurban pazarında keçiye talep arttı: Diğer küçükbaşlarla arasında aşağı yukarı bin TL gibi bir miktar oynama oluyor Kurban pazarında keçiye talep arttı: Diğer küçükbaşlarla arasında aşağı yukarı bin TL gibi bir miktar oynama oluyor İstanbul’da kurban pazarında büyükbaş hayvanların fiyatını pahalı bulan alıcılar, daha çok küçükbaşa yöneldi. Küçükbaşta ise en çok tercih edilen keçi oldu. Çocukluğundan beri hayvancılık işi ile uğraştığını ve keçilerini Kırşehir’den getirdiğini söyleyen İbrahim Hazar, "Keçi diğer küçükbaşlara göre fiyat yönünden yüksek. Diğer küçükbaşlarla arasında aşağı yukarı bin TL gibi bir miktar oynama oluyor. Eskiden kurban yerlerine keçi götürmek sıkıntılıydı. Satılamıyordu fakat şimdi talep çoğaldı. Talep çoğaldığı için biz de artık getirmeye başladık" dedi.

Haber Merkezi 22 Temmuz 2020, 11:07 Son Güncelleme: 22 Temmuz 2020, 11:11 İHA