Gündem İHHnın kurban bedeli belirlendi
ANKARA

İHH’nın kurban bedeli belirlendi

İHH İnsani Yardım Vakfı, kurban vekaletlerini, Türkiye ile 60 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştıracak. İHH’ya vekâlet aracılığıyla kurban bağışlamak isteyen bağışçılar 2 bin TL ödeyerek kurbanlarını istenilen ülkede kestirip ihtiyaç sahiplerine gönderecek.

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Geçen sene kurban bayramı döneminde destek ve bağışlarla toplam 65 ülkede ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdüklerini vurgulayan İHH yetkilisi, “Türkiye ile birlikte 65 ülkede 62 bin 62 hisse kurbandan, 2 milyon 482 bin 480 ihtiyaç sahibi faydalandı. Ülkemizle birlikte 20 ülkede 61 bin 836 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuk ile annelerinin yüzü yeni bayramlık kıyafetiyle güldü. Bu iyiliğe vesile olan hayırseverlere teşekkür ederiz” dedi.

İHH’nın bu yıl kurban çalışması yapacağı ülkeler şöyle:

ORTA DOĞU: Türkiye, Yemen, Filistin (Gazze ve Batı Şeria), Suriye, Irak, Lübnan, İran, Ürdün, Mısır, Tunus.

AFRİKA: Çad, Kamerun, Mali, Benin, Togo, Nijer, Sierra Leone, Burkina Faso, Moritanya,

Gine, Burundi, Etiyopya, Uganda, Malavi, Sudan, Somali, Tanzanya, Kenya, Güney Afrika,

Mozambik, Zimbabve, Esvatini, Cibuti

ORTA ASYA VE KAFKASYA: Moğolistan, Gürcistan (Acara), Afganistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan.

GÜNEY ASYA: Bangladeş (Arakan), Myanmar (Arakan), Pakistan, Endonezya (Açe), Tayland (Patani),Nepal, Sri Lanka, Filipinler (Bangsamoro), Hindistan (Keşmir), Vietnam.

BALKANLAR VE AVRUPA: Macaristan, Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya,Karadağ, Sırbistan (Sancak ve Preşova), Romanya, Ukrayna (Kırım)

AMERİKA: Kolombiya

İHH kurbanları nasıl kesiliyor?

Kurban hisseleri bağışçıların talebi doğrultusunda, vakıf tarafından kurban çalışması yapılacak ülkelerin ihtiyaç durumuna göre paylaştırılıyor.

Kurbanlıklar İHH görevlilerince çalışma yapılacak ülke ve bölgelerde kurban ibadeti için gerekli kriterlere uygun olarak satın alınıyor.

Kurban Bayramı’nın birinci günü kurbanlıklar bayram namazı akabinde İslami usullere göre kesiliyor. Bayramlaşmanın ardından kesilen kurbanlar paylara bölünerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Kurban kesimleri tamamlandıktan sonra vakıf, kurban sahiplerine kısa mesaj yoluyla kurbanın kesildiğine dair geri bildirimde bulunuyor.

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