Kurban yoksulun bayramı olacak

Deniz Feneri Derneği 22 yıldır olduğu gibi bu yıl da yine mazlumların yanında olacak. Yüzyılın iyilik elleri, kurbanlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için dünyanın ihtiyaç sahibi bölgelerinde olacak. Dernek, 2018 yılı kurban hisse bedellerini yurt dışı 560 TL, yurt içi ise 1100 TL olarak belirledi. Filistin için ise kurban hisse bedeli diğer fiyatlardan farklı olarak 1.700 TL olacak.

Deniz Feneri, bu yılki kurban organizasyonunu “Kurbanlarınız Yoksulların Bayramı Olsun” sloganıyla yurt içindeki kurban çalışmaları ile birlikte yurt dışında da 40 ülke ve bölgede gerçekleştirerek yüzbinlerce ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

NELER YAPILACAK?

Deniz Feneri Derneği, 2018 yılı Kurban çalışması kapsamında Türkiye ile birlikte 40 ülke ve bölgede kurban bağışlarını sahiplerine ulaştıracak. Bu yıl da kurban vesilesiyle yeryüzüne dağılacak Deniz Feneri gönüllüleri, kendilerini dört gözle bekleyen kardeşlerine sadece kurban eti götürerek değil, aynı zamanda hayat şartlarını iyileştirmeye yönelik çeşitli projelerle de destek olmaya devam edecek. Cami ve mescitleri, su kuyularını, eğitim merkezlerini, yetimhane binalarını ve benzeri birçok projeyi de yerinde inceleme fırsatı bulacak.

GÖNÜLLÜLER YOLLARA DÜŞECEK

Derneğin gönüllüleri, hayırseverlerin kurbanlarını kesip muhtaçlara ulaştırmak için yollara düşecek. Kimisi saatlerce uçak yolculuğu yapacak, kimisi doğru dürüst yolu bile olmayan bölgelerde zor şartlar altında ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Gittikleri bölgelerde, her şeye rağmen kendilerine emanet edilen kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

ÖNCELİK KRİZ BÖLGELERİNDE

Derneğin kurban organizasyonunda mülteci kampları, savaş, doğal afet, kronik açlık ve yoksulluk bölgeleri ile yaşlılar, kimsesizler, dullar, yetimhaneler, okullar ve hastanelere öncelik verilecek. Bu kapsamda Suriye, Irak, Filistin, Somali, Bangladeş ve Arakan ön planda tutulacak.

10 BİN YETİME BAYRAMLIK

Türkiye ile birlikte onlarca ülkede binlerce yetime bayramlık kıyafet yardımında bulunmayı planlanıyor. Tüm hayırseverler 150 TL karşılığında yetim çocuklara bir bayramlık kıyafet hediye edebilir ya da dilerlerse BAYRAMLIK yazıp 5560’a göndererek projeye 10 TL destekte bulunabilirler.

İKİ DAKİKADA KURBAN BAĞIŞI

Deniz Feneri, bağışçılarına iki dakikada kurban bağışı yapma imkânı sunuyor. Derneğin denizfeneri.org.tr adresli internet sitesinden kredi kartı ile online ya da 0212 414 60 60 numaralı çağrı merkezin üzerinden kredi kartı ile 2 dakikada kurban bağışı yapmak mümkün. Deniz Feneri, kredi kartı kullanmayan bağışçıları için de Halkbank, Türkiye Finans, Ziraat Bankası, Kuveyt Türk, Albaraka Türk, Vakıfbank ve Ziraat Katılım şubelerinden tahsilat ekranları sayesinde kolayca bağış yapma imkânı sunuyor. Deniz Feneri’ne ayrıca Garanti, Yapı Kredi, Akbank ve İş Bankası aracılığıyla da kurban bağışı yapılabiliyor. (Not: Bu bankalardan yapılan kurban bağışlarının dekontunu 0212 415 61 61’e fakslamak gerekiyor.)