'Kurbanın sırrı paylaşmakta saklı'

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Sadakataşı Derneği kurban hazırlıklarında ne aşamada?

Sadakataşı Derneği olarak 2019 kurban kampanyamızla ilgili tüm hazırlıkları tamamlamış bulunmaktayız. Bu yıl 9. Kurban organizasyonumuz çerçevesinde başta Türkiye olmak üzere 4 kıta 30 ülke ve yüz bölgede inşallah kampanyamızı gerçekleştireceğiz. 9 yılın vermiş olduğu tecrübe ve güven doğrultusunda kurban hazırlıklarımızı aylar öncesinden başlatmış bulunmaktayız. Bölgelerde bu organizasyonu gerçekleştireceğimiz partner kuruluşlarımızla yapmış olduğumuz çalışmalar doğrultusunda kurban fiyatlarını üç ayrı kategoride belirledik. Bu yıl birince bölgede 500 ₺, ikinci bölgede 800 ₺ ve üçüncü bölgede 1250 ₺ olarak kurban hisse bedellerini belirlemiş bulunmaktadır. Kurban keseceğimiz 30 ülkenin tamamına derneğimizin genel merkezinden belirlenen yönetim kurulu üyelerimiz, gönüllülerimiz, çalışanlarımız, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve medya mensuplarından oluşan ekipler bizzat iştirak edecekler. Önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerine eşit miktarda kurban hisselerini dağıtarak kardeşlerimizle bayramlaşacağız.

Derneğimiz Kurban organizasyonunu gerçekleştirirken kurban çalışmasının bir ibadet olduğu bilinciyle hareket ederek, gönüllüleri, çalışanları ve bu kurban organizasyonunu gerçekleştirmek üzere bölgeye giden ekipler bu çerçevede tüm İslami esaslara kurban çalışmasının şartları neyse onların hepsine tam olarak riayet ederek bu organizasyonunu gerçekleştirirler. Vekaletleri teslim ettiğimiz gönüllülerimiz bölgeye ulaştıklarında daha önceden satın alınan kurbanları denetlerler. Kurban organizasyonu bayram namazının ardından başlayıp üçüncü günü ikindi vaktine kadar devam edecektir. bilgilendirme mesajları bayramın üçüncü günü akşam vakitlerine kadar bağışçılarımızın telefonlarına gönderilecektir. Kurban kesimleri sırasında bize vekalet veren tüm bağışçılarımızın isimleri kurbanlar kesilirken okunacaktır. Bu işlem sırasında kurban kesimleri ekiplerimiz tarafından video kaydı altına alınacak. Bayramdan sonra dileyen bağışçılarımıza kurbanlarının kesildiğine dair video kendilerine göndereceğiz.

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İnsanlarımız hem kendi kurban kesip hem de yurt dışında yaşayan ihtiyaç sahiplerine kurban ulaştırmak isteyebiliyor. Bu durumda olanlara ne tavsiye edersiniz? Ve bağışları yardımseverler size nasıl ulaştırabilirler?

Kurbanlarını daha anlamlı, daha zor şartlarda, muhtaç durumda bulunanlara ulaştırmak isteyen, Kurban’a etinden ziyade bir birliktelik bilinci olarak bakan insanımız, kendi eliyle kestiği kurbanı bile çevresindeki ihtiyaç sahiplerini gözeterek paylaşır. Derneklerde bu noktada devreye girerek bağışçıların hisselerini zorlu coğrafyalara ve ihtiyaç sahiplerine kurban etlerini ulaştırıyor.

Bağışçılarımız derneğimize bizzat gelerek vekaletlerini elden teslim edebilir, sadakataşı.org.tr üzerinden online olarak bağışlarını yapabilirler. Bu işlemi yaptıkları sırada açıklama bölümünde yer alan vekaleti Sadakataşı derneğine veriyorum ibaresiyle vekaletlerini gerçekleştirmiş oluyorlar ayrıca derneğimizin banka ve PTT şubelerindeki Sadakataşı Derneği kurumsal hesapları üzerinden de bağışçılarımız vekaletlerini derneğimize ulaştırabilirler yine 0216 614 04 61 numaraları telefondan bağışçılarımız derneğimize ulaşabilir ve kurban organizasyonu ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirler.

Kurban yardımlarının kardeşlik temelleri üzerine kurulu İslam birlikteliğine bir katkısı olduğunu düşünüyor musunuz?

Kurban Bayramı ile insanların ihtiyaç sahibi kardeşlerine yardımda bulunması, onları hatırlaması ve ibadetini yerine getiriyor olması İslam birlikteliğine, bütünlüğüne, ümmet anlayışının gelişmesine katkı sağlamaktadır. Dinimizin bize öğütlediği tüm inananların kardeş olduğudur.

Günümüz dünyası, insanlar arasındaki bağı ve iletişimi azaltmış durumdadır. Kurban ibadeti insanların ihtiyaç sahibi olan kardeşlerini ve onlara yardım etmesinin gerekliliğini hatırlatır. Bu da İslam aleminin ümmet olma bilincine büyük bir katkı sağlar.

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Kurban keseceğiniz ülkeleri nelere göre belirliyorsunuz?

Dernek olarak bu sene 9. Kurban organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz. Her geçen yıl artan tecrübemiz, sürekli olarak kriz bölgelerinde ve arazide bulunmamızdan dolayı yardıma muhtaç coğrafyalar konusuna hakimiz. Kurban faaliyetlerimizi sürdüreceğimiz ülkeleri 3 kategoride ele alıyoruz. Kriz bölgeleri dediğimiz savaşların ve göçlerin yaşandığı Yemen, Filistin ve Suriye gibi bölgelere öncelik veriyoruz. İkinci olarak açlık, kuraklık ve yoksulluğun yaşandığı Afrika ve Asya’nın bazı bölgelerine yardımlarımızı ulaştıracağız. 3. ve son bölgemiz ise unutulmuş İslam Coğrafyaları olarak nitelendirdiğimiz Vietnam, Filipinler ve Nepal gibi bölgelerde kurban faaliyetlerine öncelik vereceğiz.

Bu sene nerelerde kurban keseceksiniz? Ayrıca geçmiş yıllara göre bu yıl kurban kesimi yaptığınız coğrafya sayısında artış var mı?

Sadakataşı Derneği olarak ‘‘Kurbanın Sırrı Paylaşmakta Saklı’’ çağrısını yaparak bu sene Asya’dan Afrika’ya, Balkanlar’dan Kafkasya’ya, Ortadoğu’dan, Latin Amerika’ya ve Türkiye dahil olmak üzere 30 ülke ve yüzden fazla bölgede kurban keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız.

Bu ülkeler sırasıyla; Burkina Faso, Çad, Etiyopya, Filipinler (Moro), Sri Lanka, Kenya, Tanzanya, Moğolistan, Nijer, Nepal, Mali, Hindistan, Somali, Kırgızistan, Myanmar, Vietnam, Venezuela, Yemen, Afganistan, Abhazya, Bangladeş, Bulgaristan, Arnavutluk, Irak, Lübnan, Suriye, Makedonya, Filistin, Kıbrıs ve Türkiye.