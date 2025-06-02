Kurbanla gönüller fethedilecek

“Tam 10 yıldır olduğu gibi bu yıl da vekaletle Kurbanlarınıza aracılık etmek için yola çıkıyoruz. Afrika’da birçok noktada bu yardımları ulaştıracak ve gönülleri fethetmek için titizlikle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sadece bununla da kalmayacak, evlatlarımız da bayrama sevinçle girsinler diye onlara bayramlık kıyafetler hediye edeceğiz. Haydi, onları daha fazla bekletmeyelim!”