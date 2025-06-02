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Kurbanla gönüller fethedilecek

Kurbanla gönüller fethedilecek

11:432/06/2025, Pazartesi
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Fetih Gençlik Derneği, Kurban 2025 organizasyonunu “Kurbanını Paylaş, Gönüller Fethedilsin!” sloganıyla sürdürüyor. Dernek bu yıl Çad, Nijerya, Tanzanya ve Gazzeli mazlumlar için Mısır’da Kurban kesimleri gerçekleştirecek.

Fetih Gençlik Derneği, Kurban Bayramı yaklaşırken, gençlerin öncülüğünde yürütülen kapsamlı bir iyilik hareketine imza atıyor. Kampanya, “Kurbanını Paylaş, Gönüller Fethedilsin!” sloganıyla 4 ülkede eş zamanlı olarak yürütülüyor.


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Kurbanla gönüller fethedilecek
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Dernek, bağışçılardan emanet aldıkları Kurban hisselerini büyük bir sorumluluk bilinciyle sahiplerine ulaştırırken, aynı zamanda kardeşlik köprüleri kurmayı da hedefliyor. Geçen yıl 25 bin 723 hisse ile gariplerin yüzlerinde tebessüme vesile olan Fetih Gençlik Derneği, bu yıl 32 bin Kurban hissesiyle dünyanın dört bir yanındaki 100 bini aşkın ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

Kurban görüntüleri iletilecek

Fetih Gençlik Derneği, her bağışın doğru yere ulaştığının belgelenmesi konusunda yüzde yüz şeffaflık politikası izliyor. Bu kapsamda dernek, kesim ve dağıtım işlemlerinin görüntüleri, bağışçılara SMS yoluyla ulaştıracak.

Gazzeliler için özel gayret

Bu yılın en hassas noktalarından biri olan Gazze için ise ayrı bir çalışma yürütülüyor. Kurbanlar, güvenli şekilde Mısır’da kesilecek ve zulüm nedeniyle memleketlerinden sürgün edilen Gazzeli Müslümanlara ikram edilecek. Gazzeli mazlumların gıda ihtiyaçları bir nebze de olsa Kurbanla giderilecek.

“Titizlikle…”

Dernek Başkanı Mehmet Karataş, çalışmalara ilişkin şu detayları paylaştı:

“Tam 10 yıldır olduğu gibi bu yıl da vekaletle Kurbanlarınıza aracılık etmek için yola çıkıyoruz. Afrika’da birçok noktada bu yardımları ulaştıracak ve gönülleri fethetmek için titizlikle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sadece bununla da kalmayacak, evlatlarımız da bayrama sevinçle girsinler diye onlara bayramlık kıyafetler hediye edeceğiz. Haydi, onları daha fazla bekletmeyelim!”

Güvenli bağış için

Fetih Gençlik Derneği aracılığıyla Kurban organizasyonuna destek vermek isteyen hayırseverler, fetihgenclik.org adresinden online bağış yapabilir ya da derneğin +90 212 664 8 571‬ numaralı çağrı merkezi ve WhatsApp hattı üzerinden detaylı bilgi alabiliyor. Derneğin Kurban fiyatları ise şu şekilde:


-Büyükbaş Hisse: 4.000 TL

-Küçükbaş: 5.000 TL

-Gazze Büyükbaş Hisse Bedeli: 10.000 TL


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