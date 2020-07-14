Kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi belli oldu: 16 Temmuz itibarıyla başlayacak

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, 22 Haziran itibarıyla hayvan sevk kontrol noktalarındaki denetimleri yoğunlaştırdıklarını ve bu çalışmayı 7 gün 24 saat esasına göre sürdürdüklerini söyledi.

Kurban Bayramı nedeniyle hayvan hareketliliğinin yoğunlaştığını anlatan Karaca, şöyle devam etti:

"Bundan dolayı yoğun bir şekilde mesaimize başladık. 22 Haziran'dan itibaren yaklaşık 121 araç usulsüz bir şekilde sevk yaparken yakalandı. Yaklaşık 1600 büyükbaş, 1400 civarında da küçükbaş hayvan ele geçirildi. Sağlık kontrolleri, hayvan hastalıklarıyla ilgili gerekli incelemeler yapıldıktan sonra Anadolu Yakası'ndaki işletmelerde Kurban Bayramı'nda satılmak üzere hayvan sahiplerine yediemin olarak teslim edildi."

Sadece yol kontrolleriyle sınırlı kalınmadığını belirten Karaca, "Bu sene Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm kurumlar kurbanla ilgili bütün önlemleri alarak gerekli tebliğ ve düzenlemeleri yaptılar" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAF 7 Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü öğretim üyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ayaz, Mamak ilçesinde bulunan Ortaköy Kurban Pazarı'nı gezdi. Prof. Dr. Ayaz, henüz yeni kurulan pazarda Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı bilim kurullarının belirlediği tedbirler konusunda vatandaşı uyardı. Ayaz, besiciler ile kurbanlık almak için pazarı ziyaret edenlerden özellikle maske ve sosyal mesafe konusuna dikkat etmelerini, el hijyenine özel hassasiyet göstermelerini istedi. Ayaz, pazarlık yaparken temastan kaçınılmasını, tokalaşma yerine mesafeye dikkat edilerek, sopa kullanılmasını önerdi. Prof. Dr. Ayaz'ın uyarılarını dikkate alanların, kurallara uymaya çalıştığı görüldü. Maske takıp, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat eden besicilerin, pazarlık yaparken de 1 metrelik sopa kullandığı görüldü. Ayaz, Kurban Bayramı öncesi yoğunluk oluşması muhtemel alanlardan kurban pazarlarının salgın açısından riskli olduğunu belirtti. Ayaz, bu yüzden pazarlarda giriş ve çıkışların kontrol altında tutulması gerektiğini, hayvanların nakil belgesi ile sağlık raporlarının mutlaka bulunması ve kulak küpe numaralarına göre sisteme kayıtlı olması gerektiğini kaydetti. Prof. Dr. Ayaz, bu yıl 3,5 milyon hayvanın kesileceğini hatırlatarak, şöyle konuştu: Bu hayvanların hareketliliği çok yoğun olacak bu dönemde, bu yüzden hayvan pazarlarında salgın tedbirleri çok önemli. Hayvanların içinde bulunduğu çadırlar arasında en az 2 metre mesafe kuralı var. Kurban pazarında bulunan besiciler ve müşterilerin ateşleri sık sık ölçülecek. Ateşi 38 derecenin üzerinde olanlar içeri alınmayacak. Girişlerde el dezenfektanı uygulaması olacak. Sık sık maske kontrolü yapılacak, hayvan satıcılarının ve ziyaretçilerin maske kullanımı çok önemli. İçeride sosyal temasın önlenmesi ve korunması için pazarlıkta tokalaşma usulü uygulanmayacak. İçeride 8 metre kareye bir kişi düşecek şekilde insan sayısı belirlenecek. Giriş çıkışlar kontrollü olduğu için içerideki toplam hayvan satış yerinin metrekaresi hesaplanarak içerideki insan sayısı belirlenecek. Çıkışlar olana kadar bir süre girecekler bekletilecek. Prof. Dr. Naim Deniz Ayaz, kurban pazarına alınacak hayvan sayısında sınır olmadığını bu nedenle pazarların yeterince yoğun olacağını kaydederek, Vatandaşların mutlaka bireysel olarak gelmelerini öneriyoruz, ailece gelmesinler, kalabalık olmasın, bu çok önemli. Risk grubunda olan vatandaşların kurban pazarlarına kendileri değil yakınlarının gelmesi lazım. İsterlerse market ya da kasaplardan online kanallardan da alabilirler. O zaman da kurbanlıkları soğuk zincir altından verilecektir. Kurban kesimleri bayramın birinci günü yoğunlaşıyor, satışlar ise son güne kalıyor. Yoğunluğun azalması için bayrama kalan süre içinde günlere yayarak alım işleminin yapılması önemlidir. Son güne bırakılmamalı. Bu yıl kesimler kural gereği randevu usulü yapılacak. Bu nedenle bayramın birinci günü değil diğer günlere de yayılacağını öngörüyoruz dedi. Bilim Kurulu üyesinden kurban pazarında 'koronavirüs' uyarısı: Pazarlığı son güne bırakmayın Tarım ve Orman Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Naim Deniz Ayaz, Ankara'daki kurban pazarında, salgına karşı alınması gereken tedbirleri anlattı, vatandaşı maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı.



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'Kurban bayramlarında nasıl bir önlem alınıyor?'

Karaca, düzenlemeler kapsamında alınacak önlemlerle ilgili de şunları söyledi:

"Kurban pazarlarında nasıl bir önlem alıyoruz? Pandemiden dolayı bu yıl farklı bazı uygulamalara geçildi. Kurban pazarlarında çadırlar arasındaki mesafe 2 metre olacak, giriş ve çıkışlar ayrı noktalardan yapılacak, girişte mutlaka dezenfektan bulundurulacak, içeriye giren kişilerin ateşleri ölçülecek, ateşi 38 derecenin üzerinde olanlar alana alınmayacak ve sağlık kuruluşlarına sevk edilecek. Ayrıca maskesiz kesinlikle içeriye alınmayacak. İçeride mutlaka maskeyle dolaşılacak. 1,5 metrelik sosyal mesafeye uyulacak. Belli sayıda insan içeriye girebilecek. O sayının üzerinde olduğunda içeriye alınmayacaklar. Pandemi ile ilgili mücadelede maske, mesafe ve temizlik diyoruz. Bu noktada önlemlerimizi almış vaziyetteyiz."

Kesim yerlerinde randevulu sisteme geçildiğini aktaran Karaca, herkesin bu alanlara randevu saatinde gideceğini ifade etti.

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"İstanbul'a kurbanlık girişi 16 Temmuz itibarıyla başlayacak"

Pandemi nedeniyle hayvan pazarlarında gerekli önlemlerin alındığını bildiren Karaca, "İstanbul'a kurbanlık hayvan girişi 16 Temmuz itibarıyla başlayacak. Yetiştiricilerimizden o tarihten önce gelmemelerini rica ediyoruz. Bu noktada mağduriyet yaşamamaları çok önemli" dedi.

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Veteriner sağlık raporu olmayan hayvanların kente girişine izin verilmeyeceğini ifade eden Karaca, şöyle devam etti:

"Veteriner sağlık raporu ne demek? Hayvanın çıktığı yerde, Anadolu'da veya herhangi bir yerde, nereden geliyorsa orada bakanlığımızın veteriner hekimlerince hayvan sağlığı yönünden bütün muayeneler yapıldıktan sonra sağlıklı olan hayvanların hareket etmesi demek. Veteriner sağlık raporsuz herhangi bir şekilde hareket kesinlikle yasak zaten."

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"İstanbul'a yeterli sayıda hayvan gelecek"

Karaca, kendilerine "yeterli hayvan var mı?" sorusunun yöneltildiğini ifade ederek, "Geçen yıl 75 bin civarında büyükbaş hayvan, 70 bin civarında da küçükbaş hayvan kesildi ilimizde. Yine aynı şekilde bir beklentimiz var. Kurbandan birkaç ay önce gerekli sayımlar yapıldı. Anadolu'da yapıldı, Trakya bölgesinde ne kadar hayvan var, İstanbul'da ne kadar var bütün sayımlar yapıldı. Kaç tane hayvan gelecek bu da belli. Bu noktada herhangi bir şekilde hayvan sıkıntısının olmayacağını, görüyoruz" diye konuştu.

Kurban bayramının birkaç yıldır sıcak yaz günlerine denk geldiğini hatırlatan Karaca, kesim ve dağıtım sırasında sağlık ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Etin muhafaza edilmesi konusunda da uyarıda bulunan Karaca, "Vatandaşlarımızdan etlerini muhafaza etmeden önce belli bir süre dinlendirdikten sonra ve küçük parçalar halinde dolaba yerleştirmelerini rica ediyoruz. Etleri büyük poşetlerle veya büyük parçalar şeklinde, 3-5 kilo halinde dolaba koyduklarında iç sıcaklık mutlaka yüksek kalıyor. Bizim için et ne kadar önemli bir besin kaynağı ise zararlı mikroorganizmalar için de aynı şekilde mükemmel bir besin kaynağı. Hızlı bir şekilde mikroorganizmalar orada ürüyor ve etin bozulmasına sebep oluyor, bu da değişik hastalıklara yol açabiliyor. Buna da dikkat etmelerini rica ediyoruz" dedi.

Ahmet Yavuz Karaca, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen "HaySag" mobil uygulaması üzerinden vatandaşların satın aldıkları kurbanlık hayvanın kulak küpe numarası ile çeşitli bilgilerini sorgulayabileceklerini söyledi.

Karaca, gerekli önlemlerin alındığını, bu noktada ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını, İstanbul Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile bütün belediyelerle birlikte göreve hazır olduklarını sözlerine ekledi.

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