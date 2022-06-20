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İSTANBUL

Kurbanlıkların İstanbul'a girişi tarihi belli oldu

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Vatandaşlarımızdan izinlendirilmiş satış yerlerinden hayvanlarını almalarını ve yine izinlendirilmiş yerde de kesim yapmalarını istiyoruz. Geçen yıl 74 bin civarında büyükbaş, 65-68 bin civarında küçükbaş hayvan kestik. Aşağı yukarı yine aynı sayıyı bekliyoruz" açıklamalarında bulundu.

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Haber Merkezi AA
Kurbanlıkların İstanbula girişi ne zaman? Kaç kurbanlık gelecek?
Arşiv.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, şehre kurbanlık hayvan girişinin 24 Haziran'da başlayacağını belirterek, vatandaşların izinli satış yerlerinden hayvanlarını almalarını ve izinli yerlerde kesim yapmalarını istedi.

Karaca, AA muhabirine, İstanbul'a kurbanlık hayvan girişinin 24 Haziran'da başlayacağını ve bu kapsamda bütün önlemlerin alındığını söyledi.

Kurban yolculuğunun geldiği yerde başladığını dile getiren Karaca, "Oradaki il ve ilçe müdürlüklerimizde kontrolleri yapılıyor. Veteriner sağlık raporuna dönüştürülüyor. Pasaportlarıyla beraber hareket ediyor." ifadelerini kullandı.

Karaca, bu süreçte 300 veteriner hekimin yanı sıra İstanbul Veteriner Hekimler Odası, jandarma, emniyet ve belediye gibi ilgili kurumlarla sahada hummalı ortak bir çalışma yürüteceklerini, halihazırda jandarma ve emniyetle birlikte yol kontrolleri yaptıklarını anlattı.

"Aşağı yukarı yine aynı sayıyı bekliyoruz"

  • Hayvan sayısıyla ilgili de herhangi bir problem olmayacağını aktaran Karaca, "Geçen yıl 74 bin civarında büyükbaş, 65-68 bin civarında küçükbaş hayvan kestik. Aşağı yukarı yine aynı sayıyı bekliyoruz. Onunla ilgili de yapılan sayımlarda, öngörülerimizde herhangi bir problem olmayacağını görüyoruz" dedi.
  • Karaca, yaş kontrolleri konusunda içleri rahat etmeyen vatandaşlara görevlilerin yardımcı olacağını dile getirerek, "Dişten de yaş tayin olabilir. Biliyorsunuz ki sığırlarda iki, keçilerde bir yaş doldurulması gerekiyor. Koyunlarda ise annesi kadar olduğunda, 6 aylıktan sonra kesim olgunluğuna erişebiliyor." ifadelerini kullandı.

Kurbanlık alımı ve kesimi

Kurbanlık alımı ve kesimi konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunan Karaca, şunları kaydetti:

"Uyarımız şu, vatandaşlarımızdan kurban ibadetlerini yaparken sıkıntı yaşamamaları için Valilik Kurban Hizmetleri Komisyonunca izinlendirilmiş satış yerlerinden hayvanlarını almaları, yine izinlendirilmiş yerde de kesim yapmalarını istiyoruz. Biz bunları internet sitelerimizden ilan ediyoruz. Bu ilan ettiğimiz yerlerde yaparlarsa şöyle bir avantajları var, biz bu yerleri nasıl belirliyoruz çok önemli. İlgili belediyeler, tarım ve orman il, ilçe müdürlükleri ve birçok kurumdan ortak denetim heyetleri gidip burada kontrol ve denetimi yaptıktan sonra izin veriyor. Ayrıca kurbanlık kesimi yapan şahıslar da önemli. Ehil kimselerin kesmesi o kadar önemli ki, deride et bırakmaması, derinin tuzlanması çok önemli."

Hayvanların bilgileri bir programda toplandı

  • Ahmet Yavuz Karaca, pazarda kurbanlık seçerken dikkat edilmesi gereken hususlara da değinerek, "Vatandaşlarımız pazardan hayvan alırken kulak küpelerine bakacaklar, gözleri diri mi, mat mı, geviş getiriyorlar mı, kör topal olmayacak, kulaklarında herhangi bir sıkıntı olmayacak. Ağız burun akıntısı var mı, genel durumları nasıl onlara bakacaklar. Bir de bakanlığımızın internet sitesi var. Orada TÜRKVET diye bir sistem var. Bu programda hayvanın küpe numarasını girdiğinizde bütün bilgilere ulaşılacak." şeklinde konuştu.
  • Sıcak havada et saklama koşullarının önemine dikkati çeken Karaca, etlerin sıcak mevsimde kestikten sonra hemen oda sıcaklığına soğuyana kadar yayılmasını ve mümkün olduğunca hızlı bir şekilde pay edilmesi gerektiğini söyledi.

Karaca, şöyle devam etti:

"Etleri küçük parçalar halinde dolaba koymamız lazım. Biz ne yapıyoruz, ilk kurbanı biz keselim, hemen işi bitirelim, ya tatile, ya el öpmeye ya da bayramlaşmaya gidelim diyoruz. Onu büyük kitleler halinde dolaba soktuğumuzda soğuyana kadar içeride kızışma devam ediyor, et yeşillendi diye koşarak geliyorlar. O anda dondursanız da içeride mikroorganizma üremesi başlıyor. O yüzden yemeklik porsiyonlar halinde dolapta veya dipfrizde muhafaza etmemiz gerekiyor."

Kurbanlıklar görücüye çıktı: 2 bin 500 liradan başlıyor, işte il il büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları
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Kurbanlık fiyatları 2022 araştırması başladı. Bayramın ne zamana denk geleceği sorgulanırken, bayram öncesi bütçesini ayarlayacaklar ise kurbanlık fiyatlarını sorguluyor.
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Satışlarının iyi olduğunu belirten besiciler, bu yıl ki Kurban Bayramından umutluyken, kurbanlık almaya gelen vatandaşlar ise fiyatların yüksek olmasından şikayetçi.
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Geçen yıl küçükbaş kurbanlıkları 1 bin 800 ile 2 bin lira arasında satıyorduk. Bu yıl 2 bin 500 ile 3 bin 500 lira arasında satıyoruz. Bu yıl ki Kurban Bayramından umutluyuz. Satışlar çok şükür iyi durumda. Bu yılın güzel olacağını ümit ediyoruz. 59 tane hayvanım var her yıl çok alıyordum bu yıl cesaret edemediğimizden dolayı az aldım. Her yıl 159 tane kurban satıyordum. Yine çok şükür işlerimiz iyidir\" dedi.
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BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR 10 BİN TL'DEN BAŞLIYOR<br><br>büyükbaş kurbanlıklar ise 10 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Birçok besici ise artan hayvan fiyatlarının maliyetlerden kaynaklandığını belirtiyor.
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Kurban Bayramı öncesi besiciler, küçükbaş hayvanların canlı olarak 45-50 TL, büyükbaş hayvanlarında 50-60 TL olduğunu açıkladı.
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Bayrama iki hafta kala yollara çıkacak olan kurbanlıklar kurulacak pazarlarda görücüye çıkacak. Kurbanda ortalama 850 bin büyükbaş, 2.5 milyon adet de küçükbaş hayvanın satıldığını anlatan sektör temsilcileri, \"Ancak son iki yıldır pandemi nedeniyle bu sayılarda yüzde 10-20 düşüş olmuştu. Bu yıl da alım gücü zayıfladığı için düşüş yaşanabilir. \"<br><br>
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\"O nedenle bütün besicilerin gözü verilecek bayram ikramiyelerinde. Eğer bayram ikramiyeleri 1.100 TL'den 2.500 liraya çıkarsa besici de vatandaş da bayram eder\" diyor.<br><br>
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Perakende satışta nakliye ve kira maliyetlerinin ekleneceğini aktaran sektör temsilcileri Örneğin Van'da 2.500 TL'den satılan küçükbaş hayvan İstanbul'da ortalama 3.000-3.500 liradan başlar. Alım gücü de düştü o nedenle satışlarda minimum yüzde 20 düşüş bekliyoruz\" ifadelerini kullandı.
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BAYRAM İKRAMİYESİ... <br>Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, besicilerinin bir bölümünün sadece kurbanlık için çalıştığını belirterek, \"Bir yıl hayvana bakar, besler. Sadece kurbanda sattığıyla bir yıl geçinir. O nedenle bu bayram onlar için çok önemli\" dedi.
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Bu yıl besi maliyetlerinin de arttığına dikkat çeken Tunç, \"Besicilerimizin gözü kulağı bayram ikramiyelerinde. Çünkü bu ikramiyeler ilk verildiğinde satışları inanılmaz canlandı. O dönem verilen 1.000 TL ile bir kurbanlık alınabiliyordu. Ancak son dönemde ikramiyeler geride kaldı. Eğer ikramiye ücretleri 2.500 TL'ye çıkarsa hem vatandaşlarımız daha rahat kurbanlık alır hem de besicimiz bayram eder. Emekçimiz devletten müjde bekliyor\" diye konuştu.<br><br>
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KURBANLIK FİYATLARI 2022 NE KADAR? <br><br>Kurbanlık fiyatları, hayvanın cinsi, türü ve yaşına göre değişiklik gösteriyor. İşte il il küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları:
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İstanbul Kurbanlık Fiyatları <br><br>Büyükbaş: 34.000 TL - 50.000 TL<br>Küçükbaş: 2.800 TL - 4.500 TL<br><br>
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Ankara Kurbanlık Fiyatları <br><br>Küçükbaş: 2.600 TL - 3.800 TL<br>Büyükbaş: 33.000 TL - 50.000 TL<br><br>
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İzmir Kurbanlık Fiyatları <br><br>Büyükbaş: 33.000 TL - 52.000 TL<br>Küçükbaş: 2.700 TL - 3.600 TL<br><br>
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Bursa Kurbanlık Fiyatları <br><br>Küçükbaş: 2.600 TL - 4.300 TL<br>Büyükbaş: 33.000 TL - 54.000 TL<br><br>
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Kurbanlıklar görücüye çıktı: 2 bin 500 liradan başlıyor, işte il il büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları
Kurban Bayramına sayılı günler kala kurban pazarlarında hareketlilik yaşanıyor. İşini son güne bırakmak istemeyenler fiyat araştırmasına başladı, pazarlıklar sürüyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde kurban fiyatları diğer illerden farklılık gösteriyor. Besiciler ise vatandaşları kurbanlık alımını son güne bırakmamaları konusunda uyarıyor. Peki küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık hayvan fiyatları ne kadar, koyun, dana, koç fiyatları belli oldu mu? İşte kurbanlık fiyatları 2022…
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