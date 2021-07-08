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ANKARA

Kurmayından en net açıklama: Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Çankaya parti binasının açılışında net ifadelerle “Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun sevgi ve saygılarını iletiyorum” dedi. Ancak Kılıçdaroğlu, Mersin’de kendisine “İşte Cumhurbaşkanımız” diye seslenen partiliye “Hele bir dur bakalım” karşılığını verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kurmayından en net açıklama: Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu​
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilmeceye dönen cumhurbaşkanı adaylığı konusunda sürpriz ve en net açıklama kurmayının ağzından çıktı.

Kılıçdaroğlu, adaylığı konusunda kaçamak cevaplar verirken, yakın çalışma ekibinden gelen açıklamalar cumhurbaşkanlığı adayı olacağı yönünde. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Çankaya İlçe Başkanlığı’nın tadilatının tamamlanmasının ardından ilçe başkanlığı önünde bekleyen partililere seslendi. Kuşoğlu, “Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun sevgi ve saygılarını iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Bülent Kuşoğlu
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BAŞKANLARDAN DA AYNI AÇIKLAMA

  • Kuşoğlu’nun dışında aynı toplantıda belediye başkanlarından da adaylık açıklaması geldi. CHP Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da “Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı yaparak bu ülkede adaleti yeniden tescil etmek için kol kola iktidara yürüyeceğiz” diye konuştu. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu Çankaya Köşkü’nün merdivenlerinden köşke oturtacak mıyız?” diye sordu.

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MİLLET İTTİFAKI KARAR VERECEK

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Kuşoğlu’nun söz konusu açıklamalarını şöyle değerlendirdi: “Kuşoğlu’nun bunu söylemesi gayet doğaldır. Genel Başkanımızın da dediği gibi cumhurbaşkanı adayına Millet İttifakı karar verecektir. Partimizin ve genel başkanımızın görüşü budur.”

Hele dur bakalım

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin’de vatandaşlarla bir araya geldi. Kendisini “İşte Cumhurbaşkanımız” diye karşılayan bir vatandaşa Kılıçdaroğlu “Hele dur bir bakalım” diye karşılık verdi.

  • Kılıçdaroğlu, Mersin’de, kentin en işlek caddesi olan Kuvayi Milliye Caddesi’nde esnafı gezerek hayırlı işler diledi. Kılıçdaroğlu, gezisi sırasında önünü kesen vatandaşların taleplerini de dinledi. Kılıçdaroğlu, girdiği bir iş yerinde ise Tuncelili hemşehrisi Alime Hatı tarafından karşılandı. Alime Hatı, “İşte Cumhurbaşkanımız” diyerek kendisini karşıladı. Hemşehrisinin elini tutarak kendisine teşekkür eden Kılıçdaroğlu, “Hele bir dur bakalım” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun ‘Adayımız Kılıçdaroğlu’ açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu’nun verdiği bu cevap kafaları karıştırdı.

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