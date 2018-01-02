Kurmaylık soruları CD’de geldi

Darbe girişimi gecesi Genelkurmay Karargahı’nda yaşanan olaylara ilişkin açılan 221 sanıklı çatı davada itirafçı olan sanık Eral, avukatı aracılığıyla Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yeni bir dilekçe gönderdi. Daha önceki itiraflarına ekleme yapan Eral, ortaokul 2. sınıftan itibaren örgüt içerisinde yer aldığını, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan’a kaçan ve burada sığınma talep eden eski pilot Abdullah Yetik ile birlikte örgüt evlerine gittiklerini anlattı. Eral, Deniz Askeri Lisesi sınavını da örgüt tarafından kendisine verilen sorular sayesinde kazandığını söyledi.

KOMUTANI DİNLEYİP ÖRGÜT ABİSİNE VERDİ

Deniz Harp Akademisi’ni bitirdikten sonra teğmen olarak Barbaros gemisine atandığını kaydeden Eral, örgütün kumpaslarını deşifre etti. Eral, “Ceyhun A. isimli şahıs gemi komutanı Betülhan K.’nin laptopuna gizlice program yüklemiş ve daha sonra gemiyi istihbaratçı polisler basmıştır. Betülhan K. tutuklandı ve meslekten çıkarıldı” dedi. 2008-2011 yılları arasında Marmaris Aksaz Üssü’ndeki Rüzgar savaş gemisinde görev yaptığını söyleyen Eral, örgüt abisinin, FETÖ’cü olmayan ve ‘menfi’ olarak tanımlanan subayların sicilinin bozulması konusunda talimat verdiğini anlattı. Eral ayrıca, yine aldığı talimat doğrultusunda gemi komutanı Seyhan Ö.’nün özel konuşmalarını MP3 player ile kaydettiğini ve bu bilgileri Marmaris örgüt abisi Volkan U.’ya verdiğini belirtti.

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ELİNE ELDİVEN TAKIP YÜZÜNÜ GİZLEDİ

Eral, TSK’daki kurmaylık sınavlarına ilişkin de önemli itiraflarda bulundu. Soruların kendisine CD ortamında verildiğini kaydeden Eral, sınavdaki en zor kısmın uygulamalı bölüm olan ‘durum-muhakeme’ kısmı olduğunu belirterek, “CD’de örgüt üyeleri tarafından soru uygulamalı olarak çözülmüştür. CD’deki soruları çözen şahıs ve şahıslar, ellerinden kimlikleri belli olmasın diye eldiven giyiyorlardı, ayrıca yüzleri gözükmüyordu. Kurmaylığın ‘dil dinleme’ sınavı da 2011-2013 yılları arasında 2 defa cevaplarıyla birlikte getirildi. Bu şekilde sınavdan geçtim” diye konuştu. Mahkeme, Eral’ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki soru hırsızlığına ilişkin itirafıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılığın da söz konusu sınavlara ilişkin soruşturma başlattığı öğrenildi.