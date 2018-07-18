Kur’ân’ı Türkiye’de öğreniyorlar

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen "Milli ve Manevi Değerlerle Din Eğitimi" projesi kapsamında Yunanistan'ın Gümülcine ve İskeçe şehirlerinden gelen 63 müslüman öğrenci, Edirne’de Kur-an'ı Kerim ve dini bilgiler eğitimi alacak. Eğitim kapsamında öğle saatlerine kadar Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitimi alacak öğrenciler, kalan zamanlarda Osmanlı Devleti'ne 92 yıl payitahtlık etmiş Edirne'ni tarihi mekanlarını gezme fırsatı bulacak. Selimiye Camii ve kentteki Kur'an kurslarında eğitim alacak öğrenciler, proje kapsamında Osmanlı Devleti'ne asırlarca payitahtlık yapan Bursa ve İstanbul'un yanı sıra, diğer tarihi şehirleri gezecek.

Eslem Mehmed

BAŞKANA TEŞEKKÜR EDERİZ

Batı Trakya’dan gelen öğrenciler bir ay sürecek programın ilk gününde Selimiye Camisi’nde Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm’le tanıştı. Gümülcine’den gelen Eslem Mehmed, "Gümülcine’den ana vatana geldiğimiz için çok mutluyuz. Türkiye Cumhuriyeti Başkanımıza bize böyle imkanlar sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz. Müslüman gençler olarak rehberlere ihtiyacımız var. Dini derslerden de eğitimlerden de çok mutluyuz" dedi.