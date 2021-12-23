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İSTANBUL

Kurşun yağmuruna tutuldular

Esenyurt-Bahçeşehir yan yolu üzerinde bulunan evlerine gelen misafirleri uğurlamak için dışarı çıkan 2 kişi, kar maskeli 2 saldırganların hedefi oldu. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Haber Merkezi İHA
​Kurşun yağmuruna tutuldular
​Kurşun yağmuruna tutuldular

Dün saat 19.00 sıralarında Esenyurt-Bahçeşehir yan yolu üzerinde bulunan lüks site önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerine gelen misafirleri uğurlamak için dışarıya çıkan Cem T. ve Murat K., kimliği belirsiz 2 şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kar maskeli saldırganlar, olayı gerçekleştirdikten sonra hızla olay yerinden kaçarken, kurşunlardan bir tanesi de marketin camına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak, saldırıya dair incelemelerde bulundu. Sağlık ekipleri, yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Esenyurt'ta kurşun yağmuru.
Esenyurt'ta kurşun yağmuru.

Olayı gördüğünü ifade eden bir vatandaş, “Biz içerideydik. Müşterimiz vardı onunla ilgileniyorduk. O anda arkadaşın birisi geldi. ‘Yere yat, ateş ediyorlar, size de denk gelmesin’ dedi. Şahıslar koştu gitti. Dışarıda 7 tane kovan bulundu. Yaralı yerde yatıyordu. Kurşunun birisi marketi camına isabet etmişti” dedi.

Esenyurt'ta kurşun yağmuru.
Esenyurt'ta kurşun yağmuru.

Esenyurt Esenkent Mahallesi’nde kar maskeli silahlı şahıslar tarafından gerçekleştirilen saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, silahlı 2 saldırganın otoparktaki arabaların arkasından çıkarak Cem T. ve Murat K.’ye silahla ateş ettikleri ve olay yerinden koşarak hızla uzaklaştıkları görülüyor.

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