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İSTANBUL

Kurtdoğmuş Köy Konağı hizmette

Pendik Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kurtdoğmuş Köy Konağı hizmete girdi. Geleneksel mimariyle yapılan konak için açılış töreni düzenlendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kurtdoğmuş Köy Konağı hizmette
Konak açılış törenine Belediye Başkanı Ahmet Cin ile birlikte AK Parti Milletvekilleri Yalçın Akdoğan, Serkan Bayram, Kaymakam Hülya Kaya katıldı.

Pendik Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kurtdoğmuş Köy Konağı hizmete girdi. Geleneksel mimariyle yapılan konak için açılış töreni düzenlendi. Törene Belediye Başkanı Ahmet Cin ile birlikte AK Parti Milletvekilleri Yalçın Akdoğan, Serkan Bayram, Kaymakam Hülya Kaya, AK Parti İlçe Başkanı Ali Şirin, İlçe Müftüsü Musa Bilgiç, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan başkan Ahmet Cin, Kurtdoğmuş Köy Konağı’nın hayırlara vesile olmasını dileyerek “Köyler bölgesine yatırımlarımız sürecek, sırada Ballıca Köy Konağı var” ifadelerini kullandı.

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