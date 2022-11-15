Kurtlar Vadisi ne zaman başlıyor?

TRT Müzik’te yayınlana bir programda Mazhar Alanson’un konuğu olan Necati Şaşmaz hayranlarını heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu. Şaşmaz, “Kurtlar Vadisi yeniden başlıyor" dedi ve yeni tarihi paylaştı.
Katıldığı programda hayranlarını heyecanlandıran açıklamalar yapan Necati Şaşmaz, dizinin yeniden hayata geçeceğini söyledi.
Şaşmaz konuşmasında Ünlü oyuncu Şaşmaz, "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli bir işti." ifadelerine yer verdi.
- "Kurtlar Vadisi çok değerli ancak çok yorucu bir işti" diyen Necati Şaşmaz, "Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak" dedi.
Şaşmaz açıklamasında tarihi de verdi. "Sanırım, Ocağı bulur" ifadelerini kullanan Necati Şaşmaz, milyonların beklediği haberi hayranlarıyla paylaştı.