Numan Kurtulmuş: Erdoğan-Bahçeli görüşmesi her an olabilir - Son dakika Kurtulmuş: Erdoğan-Bahçeli görüşmesi her an olabilir AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında yapılmasın beklenen görüşmenin her an olabileceğini söyledi.

05 Aralık 2018, 12:20 Son Güncelleme: 05 Aralık 2018, 13:15 Diğer