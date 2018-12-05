Kurtulmuş: Erdoğan-Bahçeli görüşmesi her an olabilir

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

A Haber'de konuşan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasındaki kritik görüşmenin her an olabileceğini belirtti.

Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları şöyle:

"Her iki partinin de genel başkan yardımcıları hangi adımlar atılabilir onun çalışmasını yaptılar. Çalışma sonrası elde edilecek kararlar da genel başkanlara iletilecektir. İki liderin görüşmesi her an olabilir. Dolayısıyla teknik çalışmaların hangi aşamaya geldiği belli olduktan sonra görüşme gerçekleşecektir.

Cumhur İttifakı'nda siyasi irade ve kararlılık vardır. Milletin gönlüne yerleşmiş olan bir ittifaktır. Teröre, FETÖ'ye ve ekonomik saldırılara karşı koyan bir ittifaktır. Her iki taraf da bu ittifakı önemsediğini söylemleriyle ortaya koyuyor. Bunu istemeyenler ve mani olmak isteyenler olabilir.

Yerel ittifakta da beraber çalışmak için gerekli görüşmeler yapıldı. Ortada bir pazarlık meselesi de söz konusu değildir. Milletimizin lehine olacak kararları almaya çalışıyoruz. Bu ittifak bir pazarlık ittifakı değildir."