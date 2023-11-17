Kurtulmuş: Gazze'deki durum insanlık ayıbı

Numan Kurtulmuş
Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan ise, “Filistin’de insanlığa karşı suçların ders kitabını yazarcasına sivillerin üzerine bomba yağdıranları, onlara çanak tutanları, omuz verenleri şu ana kadar katledilen 13 bin 500 canı görmezden gelenleri, yıkılan camiler, hastaneler, kiliseler, bombalanan pazar yerleri, üniversiteler, okullar yerleşim yerleri karşısında kafalarını kuma gömenleri vicdan sahibi olan hiç kimse unutmayacak” şeklinde konuştu.
Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş, çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı.