Kurtulmuş: Gazze'deki durum insanlık ayıbı

“Filistin’de 42. gününe gelen bu durum insanlık ayıbıdır. Bazıları isterse adını koymaktan çekinsin. Bu artık katliamı da aşmış bir soykırımdır. Bu soykırım tesadüfen bu noktaya gelmemiştir. Bugün gelinen nokta dünya sisteminin zihniyet olarak çöküşünün de tarihsel olarak bir sonucudur. Bugün maalesef vefat sayılarının 15 bin seviyesine geldiğini tahmin ediyoruz. Bunun en az 3-4 katı insanın da ulaşılamayan o yıkıntıların altında olduğunu görüyoruz. Bu konuyu konuşurken konuşmaktan bile utanıyorum. 3-4 gün önce hepinizin de izlediğini tahmin ettiğim şu zulme bakar mısınız. Adam bile bile hastaneyi bombalıyor. Hastanede yoğun bakım ünitesinin nefes veren tüplerini bombalıyor. 30 tane çocuk küvözde bağıra bağıra, insanlığın gözünün içine baka baka can veriyor. Ne yazık ki sözde modernler ve kendilerini bir yere koyuyorlar. Bu zulme karşı sessiz kalmak şöyle dursun, İsrail’in de kendini savunma hakkı vardır diyerek bu zulmün açık ortaklığını yapıyorlar. Bu bir insanlık ayıbıdır. Sadece Netanyahu ve çetesi değil, bu ağır suçlardan dolayı bunları destekleyen herkes tarih önünde sorumludur. Batı ülkelerinin büyük bir kısmı bu konuda sessiz kalıyor. Serebrenitsa katliamında 9 bin Boşnak, Avrupa’nın ortasında kıtır kıtır kesilirken aynı Batı yine gözlerini ve kulaklarını kapatmış, görmezden gelmişti. Bir akü fabrikasında Hollandalı askerlerin yönetiminde Birleşmiş Milletler’in orası güvenli bölgedir diyerek ilan ettiği yerde oraya sığınan 9 bin kadın, çocuk, yaşlı Boşnak, oradaki kasaplar tarafından katledildi”