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Kurtulmuş: Gazze'deki durum insanlık ayıbı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş "Bu zulme karşı sessiz kalmak şöyle dursun, İsrail’in de kendini savunma hakkı vardır diyerek bu zulmün açık ortaklığını yapıyorlar. Bu bir insanlık ayıbıdır. Sadece Netanyahu ve çetesi değil, bu ağır suçlardan dolayı bunları destekleyen herkes tarih önünde sorumludur." dedi.

17:45 - 17/11/2023 Cuma
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Numan Kurtulmuş

Numan Kurtulmuş

Altınbaş Üniversitesi Akademik Yılı açılışı, Fatma Altınbaş Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle yapıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Protokol konuşmalarının ardından ilk ders açılışı yapıldı. Program sonunda idari personel ve akademik kadrodakilere performans ödülleri verildi. TBMM Başkanı
Numan Kurtulmuş
’a Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş tarafından plaket takdim edilirken, Rektör Erhan ise üzerinde Arapça “Oku” yazan tablo hediye etti.

Törendeki konuşmasında Filistin’e yapılanlar ve Serebrenitsa katliamına değinen Kurtulmuş,
“Filistin’de 42. gününe gelen bu durum insanlık ayıbıdır. Bazıları isterse adını koymaktan çekinsin. Bu artık katliamı da aşmış bir soykırımdır. Bu soykırım tesadüfen bu noktaya gelmemiştir. Bugün gelinen nokta dünya sisteminin zihniyet olarak çöküşünün de tarihsel olarak bir sonucudur. Bugün maalesef vefat sayılarının 15 bin seviyesine geldiğini tahmin ediyoruz. Bunun en az 3-4 katı insanın da ulaşılamayan o yıkıntıların altında olduğunu görüyoruz. Bu konuyu konuşurken konuşmaktan bile utanıyorum. 3-4 gün önce hepinizin de izlediğini tahmin ettiğim şu zulme bakar mısınız. Adam bile bile hastaneyi bombalıyor. Hastanede yoğun bakım ünitesinin nefes veren tüplerini bombalıyor. 30 tane çocuk küvözde bağıra bağıra, insanlığın gözünün içine baka baka can veriyor. Ne yazık ki sözde modernler ve kendilerini bir yere koyuyorlar. Bu zulme karşı sessiz kalmak şöyle dursun, İsrail’in de kendini savunma hakkı vardır diyerek bu zulmün açık ortaklığını yapıyorlar. Bu bir insanlık ayıbıdır. Sadece Netanyahu ve çetesi değil, bu ağır suçlardan dolayı bunları destekleyen herkes tarih önünde sorumludur. Batı ülkelerinin büyük bir kısmı bu konuda sessiz kalıyor. Serebrenitsa katliamında 9 bin Boşnak, Avrupa’nın ortasında kıtır kıtır kesilirken aynı Batı yine gözlerini ve kulaklarını kapatmış, görmezden gelmişti. Bir akü fabrikasında Hollandalı askerlerin yönetiminde Birleşmiş Milletler’in orası güvenli bölgedir diyerek ilan ettiği yerde oraya sığınan 9 bin kadın, çocuk, yaşlı Boşnak, oradaki kasaplar tarafından katledildi”
dedi.

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan ise, “Filistin’de insanlığa karşı suçların ders kitabını yazarcasına sivillerin üzerine bomba yağdıranları, onlara çanak tutanları, omuz verenleri şu ana kadar katledilen 13 bin 500 canı görmezden gelenleri, yıkılan camiler, hastaneler, kiliseler, bombalanan pazar yerleri, üniversiteler, okullar yerleşim yerleri karşısında kafalarını kuma gömenleri vicdan sahibi olan hiç kimse unutmayacak” şeklinde konuştu.


Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş, çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı.



#Numan Kurtulmuş
#Gazze
#Filistin
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