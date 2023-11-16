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Kurtulmuş'tan infaz sistemine yeni düzenleme sinyali: Kamuoyu vicdanı gözetilerek yeniden gözden geçirilmeli

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, parti ziyaretleri kapmasında AK Parti'yi ziyaret etti. Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin konuşan Numan Kurtulmuş, önemli açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanı Kurtulmuş, AYM-Yargıtay gerginliğiyle ilgili, "Kurum ve kuruluşların yetkileri bellidir. TBMM kendi gündemine hakimdir. Ortada 12 Eylül darbe anayasasın getirmiş olduğu bir sorunla karşı karşıyayız. Bu durum Türkiye'nin yeni anayasanın lazım olduğunu gösteren bir örnektir" dedi. Ogün Samast'n tahliyesiyle ilgili de konuşan Kurtulmuş, "Mahkemenin verdiği bir karar var. Burada da infaz sistemiyle ilgili yeni düzenlemeler yapılması lazım. Bütün bunlar yargı sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor" dedi.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
15:41 - 16/11/2023 الخميس
Güncelleme: 16:20 - 16/11/2023 الخميس
Yeni Şafak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, parti ziyaretleri kapmasında AK Parti'yi ziyaret etti.


Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Numan Kurtulmuş, AYM-Yargıtay gerginliğiyle ilgili yeni anayasanın gerekliliğine dikkat çekerek "Kurum ve kuruluşların yetkileri bellidir. TBMM kendi gündemine hakimdir. Ortada 12 Eylül darbe anayasasın getirmiş olduğu bir sorunla karşı karşıyayız. Bu durum Türkiye'nin yeni anayasanın lazım olduğunu gösteren bir örnektir" dedi.


Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar;

Grupları ziyaretlerimiz oldu. HEDEP müsait olmadığı için bugün ziyaret edemedik. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Bundan sonra da ziyaretler devam edecek.


Can Atalay açıklaması

"Türkiye'de kurumların görev ve sorumlulukları bellidir. Meclis gündemine hakimdir. Çalışma takvimi çerçevesinde gereği yapılacaktır"

Ogün Samast'ın tahliyesi

Ogün Samast'n tahliyesiyle ilgili konuşan Numan Kurtulmuş, "Mahkemenin verdiği bir karar var. Burada da infaz sistemiyle ilgili yeni düzenlemeler yapılması lazım. Bütün bunlar yargı sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor." dedi.



#Numan Kurtulmuş
#TBMM
#Ankara
#Ogün Samast
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