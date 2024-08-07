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Kurtulmuş'tan şehit Piyade Astsubay Alp için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp için taziye mesajı yayımladı.

13:28 - 7/08/2024 Çarşamba
AA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit Harekatı'nda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit düştüğünü açıkladı.


TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medyadan paylaştığı mesajında,
"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
ifadelerini kullandı.





#Numan Kurtulmuş
#Pençe-Kilit Harekatı
#Murat Alp
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