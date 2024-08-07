Kurtulmuş'tan şehit Piyade Astsubay Alp için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit Harekatı'nda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit düştüğünü açıkladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medyadan paylaştığı mesajında,
"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
ifadelerini kullandı.
#Numan Kurtulmuş
#Pençe-Kilit Harekatı
#Murat Alp
31 dakika önce