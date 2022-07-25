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ANKARA

‘Kurtuluş’un tanıklarının albümü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kurtuluş Savaşı’nın tanığı gazetecileri ‘Künye Albümü’ adlı bir eserde topladı. Tam adı “Matbûât ve İstihbârât Müdüriyet-i Umûmiyesi Künye Albümü 1924-1927” olan esere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bir takdim yazısı kaleme aldı.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
‘Kurtuluş’un tanıklarının albümü
Künye Albümü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kurtuluş Savaşı’nın tanığı gazetecileri ‘Künye Albümü’ adlı bir eserde topladı. Tam adı “Matbûât ve İstihbârât Müdüriyet-i Umûmiyesi Künye Albümü 1924-1927” olan esere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bir takdim yazısı kaleme aldı. Erdoğan, şunları kaydetti: “Demokratik ve ahlaki sorumluluk bilinciyle basın meslek ilkelerine uyan gazeteciler toplum için hayati bir görevi yerine getirirler. Demokrasimizin kesintiye uğradığı dönemlerde bir vesayet aygıtı olarak kullanılan, çok ciddi baskılara uğrayan Türk medyası, çoğulcu yapısıyla artık daha demokratik bir hüviyet kazanmıştır. Özgürlük-güvenlik dengesinin gözetildiği düzenlemelerle medyamızın halkımız adına üstlendiği denetleyici rolü daha güçlendirilmiştir.”

TARİHE NOT DÜŞÜLDÜ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise albümün ön sözünü yazdı. Medyada çoğulculuğun ve çeşitliliğin arttığını vurgulayan Altun, eseri ise, “Bu eser Milli Mücadele’mize şahitlik eden Cumhuri-yet’imizin gelişmesi ve demokratik-leşmesi için gayret gösteren, hakikat arayışından ödün vermeyen basın mensuplarımıza saygı ve minnetimizin bir nişanesi olarak tarihe not düşmek amacını taşımaktadır” diye özetledi.

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