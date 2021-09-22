Gündem Kuru Gıda Halinde yıkımlar başladı
İSTANBUL

Kuru Gıda Hali’nde yıkımlar başladı

Rami Kuru Gıda Hali’nde verilen tebligat süresinin dolmasının ardından, dükkanlarını zamanında boşaltan esnafın dükkanlarının iç kısımlarının yıkımına başlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kuru Gıda Hali’nde yıkımlar başladı
Çarşının büyük bir kısmı tamamlanırken, uzun zamandır ertelenen tebligatların süresinin dolmasıyla Eyüpsultan Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, iş yerlerini boşaltan esnafın dükkanlarını yıkmaya başladı.

Rami Kuru Gıda Hali’nde verilen tebligat süresinin dolmasının ardından, dükkanlarını zamanında boşaltan esnafın dükkanlarının iç kısımlarının yıkımına başlandı. Eyüpsultan Rami’de bulunan Rami Kışlası’nın restorasyon çalışmaları çerçevesinde, Rami Kuru Gıda Hali’nin Başakşehir Şahintepe Mahallesi’nde inşa edilen İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı’na taşınmasına karar verilmişti.

  • Çarşının büyük bir kısmı tamamlanırken, uzun zamandır ertelenen tebligatların süresinin dolmasıyla Eyüpsultan Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, iş yerlerini boşaltan esnafın dükkanlarını yıkmaya başladı. Çevik kuvvet ekipleri de hazır bekletildi. Rami Kuru Gıda Hali’nin yerine gösterilen Şahintepe Mahallesi’ndeki İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı’nın daha tamamlanmadığını ve bazı dükkanların esnaf haricindeki kişilere satıldığı için dükkan bulamadıklarını iddia eden bazı esnaf ise karara tepki gösterdi. Taşınmaya karşı çıkan bazı esnaf, dükkan kiralarının fiyatının arttığını söyleyerek verilen sürenin az olduğunu, biraz daha süre istediklerini belirtti.
Abone Ol Google News
37 milyon 845 bin TLlik vurgun

37 milyon 845 bin TL'lik vurgun

​Adana'da sahte çeklerle milyonluk vurgun yapan çeteye operasyon.
Görenlerimest eden görüntü

Görenleri
mest eden görüntü

​Vatandaşlar cep telefonları ile kayda aldı.
Yedi araçbirbirine girdi

Yedi araç
birbirine girdi

​Ankara'da zincirleme trafik kazası.
New York'ta<br>led ekranlarda

New York'ta
led ekranlarda

​Cumhurbaşkanı'nın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabı tanıtılıyor.
İttifaka can simidi

İttifaka can simidi

​Demirtaş, köşeye sıkışan Kılıçdaroğlu'nun imdadına yetişti.
Milletin kökünü <br>kazıyacakmış

Milletin kökünü
kazıyacakmış

​CHP'li başkan Nazilere özendi.
Oruç Reis Mavi Vatan'a sokmadı

Oruç Reis Mavi Vatan'a sokmadı

'​Türk kıta sahanlığına giremezsin. Girersen müdahale edilecek.'
Kırk subay gözaltında

Kırk subay gözaltında

​Sudan'da bir tuhaf darbe girişimi.
Kavgaya AB de karıştı

Kavgaya AB de karıştı

​AUKUS krizi sonrası gerilim büyüyor.
Erdoğan BM'de <br>dünyaya seslendi

Erdoğan BM'de
dünyaya seslendi

'​Yeni göç dalgasına imkan ve tahammülümüz yok.'
Dünyanın en iyisi oluruz

Dünyanın en iyisi oluruz

​Teknofest ile teknoloji rüzgarı başladı.
Koronaya serbest geçiş

Koronaya serbest geçiş

HES kontrolü gevşemesin.

'Oğlum gelecek' <br>bahanesine kanmayın

'Oğlum gelecek'
bahanesine kanmayın

​Çocuğu oturmazsa üç yıl kiraya veremez.
Son tabliye yerleşti

Son tabliye yerleşti

​İki kıta bu sefer Çanakkale'de birleşti.
KOBİ'lere dijital asistan

KOBİ'lere dijital asistan

​Hem zaman hem maliyet tasarrufu sağlıyor.
Marmara'da sıcaklıklarda ani düşüş

Marmara'da sıcaklıklarda ani düşüş

Meteoroloji'den açıklama: 8 dereceye kadar azalacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.