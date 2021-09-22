​Kuru Gıda Hali’nde yıkımlar başladı

Rami Kuru Gıda Hali’nde verilen tebligat süresinin dolmasının ardından, dükkanlarını zamanında boşaltan esnafın dükkanlarının iç kısımlarının yıkımına başlandı. Eyüpsultan Rami’de bulunan Rami Kışlası’nın restorasyon çalışmaları çerçevesinde, Rami Kuru Gıda Hali’nin Başakşehir Şahintepe Mahallesi’nde inşa edilen İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı’na taşınmasına karar verilmişti.
- Çarşının büyük bir kısmı tamamlanırken, uzun zamandır ertelenen tebligatların süresinin dolmasıyla Eyüpsultan Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, iş yerlerini boşaltan esnafın dükkanlarını yıkmaya başladı. Çevik kuvvet ekipleri de hazır bekletildi. Rami Kuru Gıda Hali’nin yerine gösterilen Şahintepe Mahallesi’ndeki İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı’nın daha tamamlanmadığını ve bazı dükkanların esnaf haricindeki kişilere satıldığı için dükkan bulamadıklarını iddia eden bazı esnaf ise karara tepki gösterdi. Taşınmaya karşı çıkan bazı esnaf, dükkan kiralarının fiyatının arttığını söyleyerek verilen sürenin az olduğunu, biraz daha süre istediklerini belirtti.