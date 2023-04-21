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Kuruçeşme tramvay hattında seferler başladı

Kocaeli'de Kuruçeşme sakinlerinin merakla beklediği tramvay hattının seferlerine başladı.

04:00 . 21/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kocaeli Kuruçeşme tramvay hattı seferlerine başladı.

Kocaeli Kuruçeşme tramvay hattı seferlerine başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, raylı ulaşım ağını genişletmeye devam ediyor. Ulaşım projeleri ile kent trafiğini rahatlatmayı hedefleyen Büyükşehir, Kuruçeşme sakinlerinin merakla beklediği tramvay hattının seferlerine başladı. Yoğun ilgi gösterilen hattın seferlere başlaması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. D-100 Karayolu’nun üzerinden Kuruçeşme’ye geçen tramvay hattında kısa süre önce ray imalatı tamamlanmış ve test sürüşleri başlarıyla yapılmıştı. Kuruçeşme bölümündeki istasyon inşaatı da tamamlandı. Akçaray tramvay hattı Kuruçeşme etabıyla birlikte 10 bin 212 metrelik çift hatta ulaştı.




#Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
#Tramvay
#D-100 Karayolu
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