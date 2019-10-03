Kurul ilk kez toplandı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Kurulun üçüncü toplantısına, kurul üyeleri Bülent Arınç, İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ve Yıldırım Akbulut katıldı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda ana gündem, kurulun çalışma usul ve esaslarını içeren yönetmelik oldu. Hazırlanan yönetmeliğe son şeklinin verildiği öğrenildi. Toplantıda aynı zamanda iç ve dış siyasete yönelik gelişmeler de ele alındı.

MESCİD-İ AKSA'YA KABE ÖRTÜSÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine hediye edilen Kabe örtüsünden bir parçayı da Mescid-i Aksa’daki İslam Eserleri Müzesi’ne bağışladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine hediye edilen Kabe örtüsünden bir parçayı üç ay önce Mescid-i Aksa’nın İslami Müzesi'ne bağışladı. Mescid-i Aksa İslam Eserleri Müzesi Filistin’de İslam eserleri için inşa edilen ilk müze özelliğini taşıyor. Bu müzede Kur’an el yazmaları gibi çok sayıda İslam eseri sergileniyor. 21 Ağustos 1969 tarihinde fanatik bir Yahudi tarafından kundaklanan mescidde Nureddin Mahmud Zengî’nin yaptırdığı ahşap minberden kurtarılan birkaç parça tahtası da yine bu müzede sergileniyor.

FUAR TAKVİMİ DEĞİŞTİ

Öte yandan, Türk savunma ve havacılık sanayisi firmalarını Pakistanlı yetkililerle buluşturacak High Tech Port Savunma Fuarı'nın yeri ve tarihinde değişikliğe gidildi. Daha önce 29-31 Ekim'de Karaçi Expo Center'da gerçekleştirileceği açıklanan fuar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Ekim'de gerçekleştireceği ziyaret dolayısıyla, 24-26 Ekim'de İslamabad'da gerçekleştirilecek.

Gündemimizde seçim barajı bulunmuyor

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün toplandı. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 2 saat 45 dakika sürdü. Toplantı sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, cumhurbaşkanı seçiminde 50+1 barajının düşürülmesi tartışmaları konusunda, “AK Parti’nin gündeminde böyle bir mesele yok bunu size çok açık ve net bir şekilde ifade edebilirim. Faruk Çelik değerli bir arkadaşımız beraber siyaset yaptık, halen beraberiz. Kendi kişisel görüşünü söylemiş.” dedi.