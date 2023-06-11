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Kuşadası ve Adana'da deprem: İki şehir art arda 4 ve 4.2 büyüklüğünde sallandı

İki şehir art arda 4 ve 4.2 büyüklüğünde sallandı. Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kuşadası'nın yaklaşık 10 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinden 7,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Hemen ardından Adana'da saat 7.47'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 4,85 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

08:44 . 11/06/2023 Pazar
AA
Kuşadası'nda 4,2 büyüklüğünde deprem

Kuşadası'nda 4,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.42'de Kuşadası Körfezi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Kuşadası'nın yaklaşık 10 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinden 7,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


Adana'da 4 büyüklüğünde deprem


Adana'da saat 7.47'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 4,85 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.



#Kuşadası
#Deprem
#Ege Denizi
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