Gündem Kuşadasında altı kaçak göçmen kurtarıldı bir kaçak göçmen ölü bulundu
AYDIN

Kuşadası'nda altı kaçak göçmen kurtarıldı bir kaçak göçmen ölü bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen altı kaçak göçmen kurtarılırken, bir kaçak göçmenin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Haber Merkezi DHA
Kuşadasında altı kaçak göçmen kurtarıldı bir kaçak göçmen ölü bulundu
Bir kaçak göçmen ölü bulundu.

Olay, Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bir ihbarı değerlendiren Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen lastik botta kaçak göçmenlerin olduğunu saptadı.

Bottaki altı kaçak göçmen kurtarılırken, bir kaçak göçmenin ise yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayatını kaybeden kaçak göçmenin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, diğer altı göçmenin ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.

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