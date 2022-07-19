Gündem Kuşadasında tatilci yoğunluğu devam ediyor
AYDIN

Kuşadası’nda tatilci yoğunluğu devam ediyor

Kurban Bayramı’nda nüfusu 4 kat artan Kuşadası’nda, bayram sonrası da yoğunluk görüntüleri değişmedi. Kaleiçi, sahil ve Marina’da bulunan mekanlarda yoğunluk devam ederken, dünyaca ünlü Kadınlar Denizi, su parkları ve otellerde doluluk oranları yüzde 90 seviyesinde devam ediyor.

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Haber Merkezi İHA
Kuşadası’nda tatilci yoğunluğu devam ediyor
Kuşadası’nda tatilci yoğunluğu devam ediyor.

Kurban Bayramı’nda nüfusu 4 kat artan Kuşadası’nda, bayram sonrası da yoğunluk görüntüleri değişmedi. Kaleiçi, sahil ve Marina’da bulunan mekanlarda yoğunluk devam ederken, dünyaca ünlü Kadınlar Denizi, su parkları ve otellerde doluluk oranları yüzde 90 seviyesinde devam ediyor.

YERLİ TURİST YOĞUNLUĞU


Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Yönetim Kurulu üyesi Serdar Köroğlu, “Bayramı Kuşadası yoğun olarak geçirdi. Bu sezon erken rezervasyonlar yoğundu, rezervasyonlarla güzel doluluk yaşıyoruz. Bayramdan sonra da doluluk devam ediyor. Bayramda fiyatlar biraz yükseldi. Bayramdan sonra da fiyatlar böyle devam eder. Özellikle yerli turistlerde yoğunluk oldu ve okullar açılıncaya kadar bu doluluk devam eder. Antalya bölgesine giden Rus turistler de Kuşadası’nı tercih ediyor” dedi.


Tatil için Kuşadası’nı tercih eden Nuray Kuşçu, “Yıllar önce Kuşadası’na gelmiştim. Daha sonra Bodrum’a gitmeye başladım. Ama arkadaş çevrem ’Kuşadası’na gel çok değişti’ dedikten sonra bayram için geldim. Gerçekten çok değişmiş, bu değişim çok iyi olmuş” dedi.

Kuşadası’nda çifte bayram: Kruvaziyerle iki günde 16 bin turist geldi
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Önemli kruvaziyer limanlarından Ege Port Kuşadası'na son 2 günde 12 kruvaziyer yanaştı. Turistlerin yanı sıra mürettebat üyesi 5 bin 800 kişi de ilçeye giriş yaptı.
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Gelenlerin bir bölümü, otobüslerle Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyarete gitti. Bir bölümü ise ilçede kaldı.
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Gelenlerin bir bölümü, otobüslerle Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyarete gitti. Bir bölümü ise ilçede kaldı.<br><br><br><br>
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Kurban Bayramı nedeniyle yerli ve yabancı tatilci akınına uğrayan Kuşadası’nda, Ege Port limanına gelen kruvaziyer gemileriyle esnafın, bir nebzede olsa çifte bayram yaşadığını belirten Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, “Yarın limanımıza yanaşacak olan Odyssey Of The Seas ve Regal Prıncess isimli iki kruvaziyerle 8 bin’in üstünde turist gelecek.” dedi.
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Yarın iki kruvaziyerin daha limana yanaşacağını aktaran Güngör, \"Limanımız şöhretli günlerine döndü. Ülkemiz için çok önemli olan bu turizm biçiminden tüm kesimlerin bol kazanç sağlamasını diliyorum.\" dedi.<br><br>
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Kuşadası’nda çifte bayram: Kruvaziyerle iki günde 16 bin turist geldi
Aydın'ın Kuşadası ilçesi Kurban Bayramı tatili ile birlikte yerli ve yabancı turist akınına uğradı. Türkiye'nin Kruvaziyer turizmindeki en önemli limanı olan Ege Port Limanına, iki günde 12 kruvaziyer ile 16 bin turist ile 5 bin 800 personel geldi.


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