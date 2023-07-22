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Kuşadası'ndan acı haber: Serinlemek için denize giren iki kişi boğularak öldü

Kuşadası Davutlar Mahallesi’nde bulunan Sevgi Plajı’nda sabah ve akşam saatlerinde serinlemek için denize giren 2 kişi boğularak yaşamını yitirdi.

09:38 . 22/07/2023 Cumartesi
IHA
Serinlemek için denize giren 2 kişi boğularak yaşamını yitirdi

Serinlemek için denize giren 2 kişi boğularak yaşamını yitirdi

Aydın’ın Kuşadası ilçesine serinlemek için denize giren 2 kişi boğularak hayatını kaybetti.


Aynı bölgede meydana gelen ilk boğulma vakasında edinilen bilgiye göre; Romanya’dan tatil için Kuşadası’na gelen 86 yaşındaki Recep Dereli’nin, plajda denize girdikten bir süre sonra su üzerinde hareket etmemesi üzerine çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi.


Dereli’nin yardımına ilk olarak plajda görevli olan cankurtaranlar koştu. Denizden çıkarılan Dereli’nin boğularak öldüğü anlaşıldı.

Diğer boğulma vakasında ise kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin uzun süre denizden çıkmaması üzerine vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerini çağırdı.


İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı kişi de tedaviye yanıt vermeyerek hayatını kaybetti.




#Aydın
#Kuşadası
#Boğulma
2 saat önce
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