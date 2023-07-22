Kuşadası'ndan acı haber: Serinlemek için denize giren iki kişi boğularak öldü

Serinlemek için denize giren 2 kişi boğularak yaşamını yitirdi
Aydın’ın Kuşadası ilçesine serinlemek için denize giren 2 kişi boğularak hayatını kaybetti.
Aynı bölgede meydana gelen ilk boğulma vakasında edinilen bilgiye göre; Romanya’dan tatil için Kuşadası’na gelen 86 yaşındaki Recep Dereli’nin, plajda denize girdikten bir süre sonra su üzerinde hareket etmemesi üzerine çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
Diğer boğulma vakasında ise kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin uzun süre denizden çıkmaması üzerine vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerini çağırdı.
İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı kişi de tedaviye yanıt vermeyerek hayatını kaybetti.