Gündem Kuşlara suni tenefüs yaptı
ANKARA

Mahsur kalan bina sakinlerini itfaiyeciler kurtardı

Kuşlara suni tenefüs yaptı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir apartmanın deposunda yangın çıktı. Dumandan etkilenen bina sakinlerini itfaiye ekipleri çıkardı. Apartmanın birinci katında oturan bir bina sakini muhabbet kuşlarını dairesinde unuttu. Bir itfaiye eri eve girerek, kuşları dışarı çıkardı. Bölgede bulunan vatandaşlar, muhabbet kuşlarına suni teneffüs yaparak hayata döndürmeye çalıştı fakat başarılı olamadı.

Haber Merkezi AA
Dumandan etkilenen kuşlar, hareketsiz bir şekilde bulundu.
Dumandan etkilenen kuşlar, hareketsiz bir şekilde bulundu.

Başkentte bir apartmanın deposunda çıkan yangından yükselen dumanın binayı sarması nedeniyle mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

  • Yenimahalle ilçesi Güventepe Mahallesi 608'inci Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın bodrum katındaki depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanın apartmana yayılması nedeniyle dışarı çıkamayan bina sakinleri, evlerinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Duman saran binada mahsur kalanları itfaiyeciler kurtardı.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği depodaki yangın kısa sürede söndürüldü.

Yoğun dumanın evlere de sızması nedeniyle apartman sakinleri pencere ve balkonlara çıktı. Mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince uzatılan yangın merdivenleriyle kurtarıldı.

Muhabbet kuşları kurtarılamadı

Apartmanın birinci katında oturan bir bina sakininin muhabbet kuşlarını dairesinde unuttuğunu söylemesi üzerine bir itfaiye eri eve girerek, kuşların kafesini dışarı çıkardı.

  • Bazı vatandaşlar, dumandan boğulan kafeste hareketsiz haldeki kuşları suni teneffüs yaparak yaşama döndürmeye çalıştı ancak bunda başarılı olamadı.

Dumandan etkilenen bazı bina sakinlerine de sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

İSMEK yerine Halkevleri!

İSMEK yerine Halkevleri!

​İBB'deki yıkım furyası 3 milyon kişinin eğitim aldığı İSMEK'e uzandı.
Terörle mücadelededoktrin değişti

Terörle mücadelede
doktrin değişti

​Irak, Suriye ve Doğu Akdeniz'deki adımlar yeni dönemin habercisi.
Yunan medyası ayakta

Yunan medyası ayakta

​"Türkiye 'adalar' politikasını adım adım uyguluyor"
FSM Köprüsü'nde<br> hareketli dakikalar

FSM Köprüsü'nde
hareketli dakikalar

​Polisten kaçarken kaza yaptılar, 4 kişi gözaltında.
Konuk Andorra

Konuk Andorra

​A Milli Takım 4 yıl 10 ay sonra İstanbul'da.
İzmir'de<br>şüpheli ölüm

İzmir'de
şüpheli ölüm

Yangına giden ekipler evde cesetle karşılaştı.

11 ile yağış uyarısı

11 ile yağış uyarısı

​Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Ölenlerin sayısı<br> 43'e yükseldi

Ölenlerin sayısı
43'e yükseldi

Dorian Kasırgası'nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Bir dönem <br>sona erdi

Bir dönem
sona erdi

Samuel Eto'o futbolculuk kariyerini noktaladı.
Gazze en kötü <br>yılını yaşadı

Gazze en kötü
yılını yaşadı

İşgalci İsrail ablukasının neden olduğu krizin korkutucu bilançosu ortaya çıktı.
Cesur analara HDP'den tehdit

Cesur analara HDP'den tehdit

HDP evlat nöbeti tutan aileleri taciz ve tehditle caydırmaya çalışıyor.
Üniversiteliler<br>ev sahibi oluyor

Üniversiteliler
ev sahibi oluyor

​Faizlerin yüzde 1'in altına düşürülmesi velileri harekete geçirdi.
Ev taşıyacaklar dikkat

Ev taşıyacaklar dikkat

​Yeni bir eve taşınma masrafı 7500 TL'yi buluyor.
'Mülteci sayısına sınırlama gelecek'

'Mülteci sayısına sınırlama gelecek'

​New York Times, Trump'ın mülteci sayısına sınır getireceğini iddia etti.
Rusya'dan siyasi reklam uyarısı

Rusya'dan siyasi reklam uyarısı

​Rusya, seçim öncesi Google ve Facebook'u uyardı.
Johnson'a kötü haber

Johnson'a kötü haber

Lordlar, anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıyı onayladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.