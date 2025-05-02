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Kütahya Simav'da deprem meydana geldi: AFAD duyurdu

Kütahya Simav'da deprem meydana geldi: AFAD duyurdu

15:582/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Kütahya'da deprem meydana geldi.
Kütahya'da deprem meydana geldi.

AFAD, Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada sarsıntının yerin 12.55 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedilirken 4.2 büyüklüğündeki deprem çevre ilçelerde de hissedildi. İşte gelen açıklamaya dair detaylar...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), yapılan açıklamaya göre, saat 15:51'de merkez üssü Simav olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 12.55 kilometre derinliğindeki deprem çevre ilçelerde de hissedildi.



KÜTAHYA'DA DEPREM


Büyüklük 4.2 (MW)

Yer Simav (Kütahya)

Tarih(UTC) 02-05-2025 12:51:15

Enlem 39.2233

Boylam 28.9989

Derinlik 12.55 (KM)



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