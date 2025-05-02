Kütahya Simav'da deprem meydana geldi: AFAD duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), yapılan açıklamaya göre, saat 15:51'de merkez üssü Simav olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 12.55 kilometre derinliğindeki deprem çevre ilçelerde de hissedildi.