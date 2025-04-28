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Kütahya'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu

Kütahya'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu

13:1628/04/2025, Pazartesi
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre Kütahya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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