Kütahya'da geleceğin bilim adamlarından 'insansız tank' projesi

Simav Teknoloji Fakültesi'nde öğrenim gören Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından, yapay zeka ile görüntü işlemeli uzaktan kumandalı, lazer ateşleyici 'insansız tank' projesi gerçekleştirildi.

İHA Simav Teknoloji Fakültesi'nde öğrenim gören Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından, yapay zeka ile görüntü işlemeli uzaktan kumandalı, lazer ateşleyici 'insansız tank' projesi gerçekleştirildi.

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Proje ekibi öğrencilerinden Aykut Buluş, "Projemiz yapay zeka ile yüz tanıyıp, hedefteki düşman ve dostu belirleyebiliyoruz. Bu sayede düşmanı belirlediğimizde, hedefimizi vurup etkisiz hale getiriyoruz, dost olarak belirlediklerimize bir işlem yapılmıyor" diye projeyi tanıttı.

Güntürkün, Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencilerinin mezuniyet tezi olarak bir proje geliştirdiklerini belirtti. Güntürkün,"Bu projedeki amacımız, gelişmekte olan ülkemizin askeri alandaki çalışmalarına katkıda bulunmaktır. İnsansız bir tank üreterek, düşman saldırısında insan zayiatını önlemek için uzaktan kumandalı yapay zeka ile çalışan bir proje gerçekleştirdik" dedi.

İHA Prof. Dr. Rüştü Güntürkün’ün danışmanlığında hazırlanan projenin amacının, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) destek vermek, askeri zayiatı önlemek olduğu belirtiliyor.

Proje ekibi öğrencilerinden Turan Erdoğan, “İnsansız tank projesinde, uzaktan kumanda ile lazer silahı kullandık. Düşman olarak belirlediğimiz hedeflere ateş ediyor, dost belirlediğimiz hedeflere ise ateş etmiyor. Bu projedeki amacımız Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bunun daha gelişmiş olanını kazandırarak askeri zayiatları önlemektir” diye konuştu.

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İHA Proje, Prof. Dr. Rüştü Güntürkün’ün danışmanlığında hazırlandı.

Proje ekibi öğrencilerinden Samet Çiçek, Proje çalışmasında bir ay süreli araştırma yaparak Prof. Dr. Rüştü Güntürkün ile birlikte 4 ay gibi kısa bir sürede hazırladıklarını belirtti.

Çiçek, “Bu çalışma için üç boyutlu yazıcıdan çıktı aldık. Teknolojik araştırmalar sonunda hedef vurabilmesi için uzaktan kumandalı lazer kullandık” şeklinde konuştu.

Proje ekibi öğrencilerinden Gökhan Süner, hazırladıkları insansız tank aracında kameranın özelliğine göre, görüş açısı doğrultusunda atış yapabildiğini belirterek, kullanılan kameranın görüş mesafesinin uzaklığına göre atış yapabileceğini ifade etti.