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Kütahya son dakika haberleri... Kütahya'daki yangın 4 saatte söndürüldü

Kütahya'da korkutan yangın

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan yangın 2 ev, 2 ahır ve bir samanlıkta maddi hasara neden oldu. İtfaiye ekiplerinin vatandaşların yardımıyla müdahale ettiği yangın yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alındı.

Haber Merkezi AA
Yangın, vatandaşların da yardımıyla 4 saatte söndürülebildi.
Yangın, vatandaşların da yardımıyla 4 saatte söndürülebildi.
Yangın, vatandaşların da yardımıyla 4 saatte söndürülebildi.
Yangın, vatandaşların da yardımıyla 4 saatte söndürülebildi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan yangında 2 ev, 2 ahır ve bir samanlık kullanılamaz hale geldi.

Çukurca Beldesi Küçükler Mahallesi'nde Mustafa Boz'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında 2 ev, 2 ahır ve bir samanlık kullanılamaz hale geldi.

Kısa sürede büyüyen yangın evlere ve ahırlara sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Domaniç, Tavşanlı, Tunçbilek ve Çukurca'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin vatandaşların yardımıyla müdahale ettiği yangın yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangında 2 ev, 2 ahır ve bir samanlıkta maddi hasar oluştu.

Kütahya'da korkutan yangın
OYNAT 00:49
Kütahya'da korkutan yangın
Kütahya Domaniç'te çıkan yangında 2 ev, 2 ahır ve bir samanlık kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin vatandaşların yardımıyla müdahale ettiği yangın yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alındı.
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