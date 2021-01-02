Kutlamayı salgın bitince yaparız

Yeni yılın karşılandığı saatlerde de çalışmaya devam eden sağlık görevlileri, kimi hastane odalarında kimi ambulansta umutla 2021’e bakarak, pandemiyle mücadeleyle geçen bir yılı geride bıraktı.

Sağlık çalışanları, sevdiklerinden uzakta, salgın ile mücadele ettikleri bir yılı geride bıraktılar. Yeni yılın karşılandığı saatlerde de çalışmaya devam eden sağlık görevlileri, kimi hastane odalarında kimi ambulansta umutla 2021’e bakarak, pandemiyle mücadeleyle geçen bir yılı geride bıraktı. Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Nurettin Yiyit, bu süreçte sağlık çalışanlarının büyük efor sarf ettiklerini, hastanede ölümün kıyısına gelen insanlara ellerini uzattıklarını dile getirerek, şöyle konuştu: “Burada sağlık çalışanlarının birer anne, baba ve evlat olduğunu unutmamak lazım. İnsanlara sahip çıkıp, onları ölümün kıyısına yaklaştırmamak için bütün eforlarını sarf ettiler. Bunun yanında 12 bin civarında hastayı tedavi edip bu hastaneden taburcu ettik. Bu da ayrı bir kazanım ve mutluluk. Duyguları çok uçlarda yaşadık hep. Üzüldük, hastalarımızı iyileştirdiğimizde çok sevindik. Eforun karşılığını da halkımızın teveccühünde gördük.”

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Sağlıkçılar yeni yılı geri sayım yaparak, alkışlar içinde karşıladı. Kimi doktorlar hastalarıyla ilgilenirken kimi de ilk fırsatta görüntülü arama ile aileleriyle görüştü.

FİLSYASYON YİNE SAHADA

İzmir’de İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve mart ayında bu yana Kovid-19 vakalarını ve temaslıları belirlemek için görev yapan filyasyon ekipleri, 2021’i görev başında karşıladı. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Metin Kızılelma “Kent genelinde görevli 790 filyasyon ekibiyle bu gece de sahadayız. Bizim için yılbaşı kutlamasından daha önemli olan, salgının bitiş kutlaması. İnşallah o günleri görünce vatandaşımızla gerçek kutlamayı yaparız.” dedi.