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ANKARA

Kutlamayı salgın bitince yaparız

Kutlamayı salgın bitince yaparız

Sağlık görevlileri 2020’nin son saatlerinde yine görev başındaydı. Ankara Şehir Hastanesi’nde görevli doktor Hasan Elmas, 2021’de salgının sona ermesini diledi. İzmir’de görevli Dr. Metin Kızılelma da kendileri için yılbaşından çok salgının bitiş kutlamasının önemli olduğunu söyledi: İnşallah o günleri görünce vatandaşımızla gerçek kutlamayı yaparız.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni yılın karşılandığı saatlerde de çalışmaya devam eden sağlık görevlileri, kimi hastane odalarında kimi ambulansta umutla 2021’e bakarak, pandemiyle mücadeleyle geçen bir yılı geride bıraktı.
Yeni yılın karşılandığı saatlerde de çalışmaya devam eden sağlık görevlileri, kimi hastane odalarında kimi ambulansta umutla 2021’e bakarak, pandemiyle mücadeleyle geçen bir yılı geride bıraktı.

Sağlık çalışanları, sevdiklerinden uzakta, salgın ile mücadele ettikleri bir yılı geride bıraktılar. Yeni yılın karşılandığı saatlerde de çalışmaya devam eden sağlık görevlileri, kimi hastane odalarında kimi ambulansta umutla 2021’e bakarak, pandemiyle mücadeleyle geçen bir yılı geride bıraktı. Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Nurettin Yiyit, bu süreçte sağlık çalışanlarının büyük efor sarf ettiklerini, hastanede ölümün kıyısına gelen insanlara ellerini uzattıklarını dile getirerek, şöyle konuştu: “Burada sağlık çalışanlarının birer anne, baba ve evlat olduğunu unutmamak lazım. İnsanlara sahip çıkıp, onları ölümün kıyısına yaklaştırmamak için bütün eforlarını sarf ettiler. Bunun yanında 12 bin civarında hastayı tedavi edip bu hastaneden taburcu ettik. Bu da ayrı bir kazanım ve mutluluk. Duyguları çok uçlarda yaşadık hep. Üzüldük, hastalarımızı iyileştirdiğimizde çok sevindik. Eforun karşılığını da halkımızın teveccühünde gördük.”

Sağlıkçılar yeni yılı geri sayım yaparak, alkışlar içinde karşıladı. Kimi doktorlar hastalarıyla ilgilenirken kimi de ilk fırsatta görüntülü arama ile aileleriyle görüştü.

FİLSYASYON YİNE SAHADA

İzmir’de İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve mart ayında bu yana Kovid-19 vakalarını ve temaslıları belirlemek için görev yapan filyasyon ekipleri, 2021’i görev başında karşıladı. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Metin Kızılelma “Kent genelinde görevli 790 filyasyon ekibiyle bu gece de sahadayız. Bizim için yılbaşı kutlamasından daha önemli olan, salgının bitiş kutlaması. İnşallah o günleri görünce vatandaşımızla gerçek kutlamayı yaparız.” dedi.

  • Ankara Şehir Hastanesinin Kovid-19 kliniği ve yoğun bakımında nöbet tutan doktor ve hemşireler de yılın son saatlerinde bile hastaların sağlıklarına kavuşması için çalışmayı sürdürdü. Kovid-19 kliniğinde görevli doktor Hasan Elmas, 2021’de salgının sona ermesini dileyerek, “Bir yılımız bu hastalıkla mücadele ederek geçti. Yılın son gününde de hastaları sağlığına kavuşturmaya çalışıyoruz. Bu süreçte aşının bulunmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Umuyoruz aşı en yüksek seviyede etkili olur, Türk halkı da bunu yaptırır ve 2021 bambaşka, mutlu geçireceğimiz bir yıl olur.” dedi.

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