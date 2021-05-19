Kütüphanede ödünç enstrüman ​ ​

Kültür Sanatın merkezi Beyoğlu’nda gençler hayallerindeki müzik enstrümanlarına kolayca ulaşmalarını sağlayan yeni bir proje hayata geçirildi. Beyoğlu Belediyesi, hayalindeki enstrümana kavuşmak ve yeteneklerini keşfetmek isteyen gençler için Akademi Beyoğlu’nda “Enstrüman Kütüphanesi” kurdu.

Beyoğlu’nda yaşayan 15-25 yaş arası gençlere hizmet veren Enstürüman Kütüphanesi’nde 26 çeşitte toplam 231 farklı enstrüman bulunuyor. Kütüphaneye gelen gençler istedikleri müzik enstrümanını ödünç alabiliyor. Enstrüman Kütüphanesi’nden faydalanmak isteyen gençler, Akademi Beyoğlu’nun web sayfasından ve ya Beyoğlu’nun dijital platformu olan Smart Beyoğlu uygulaması üzerinden online kayıt yaptırarak başvuruda bulunabiliyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Enstrüman Kütüphanesi ile gençlerin bir hayalini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Yarınlarımızın teminatı gençlerimize doğrudan dokunan projeleri hayata geçiriyoruz. Enstrüman Kütüphanesi de bu projelerden bir tanesi. Gençlerimiz bu proje sayesinde istediği müzik enstrümanına kolayca kavuşabiliyor. Müziklerini icra edebiliyor. Beyoğlu bir kültür sanat şehri. Hem bu şehrin ruhuna uygun bir çalışmayı hayata geçirmekten hem de gençlerimize evrensel bir dil olan müziğe açılan kapı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.