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ANKARA

Kütüphaneden üniversiteye: Altındağ'ın altın gençleri

Altındağlı Dolunay Altunbulak, hiç dershaneye gitmeden ve ek ders almadan YKS’de ilk 3 bine girerek hayali olan Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü kazandı. Altunbulak, sınavlara Ali Ersoy Mahalle Kütüphanesi’nde hazırlandı. Başkan Asım Balcı “Dolunay, yalnızca mahalle kütüphanemizde planlı ve sistemli bir şekilde çalışarak başarılı oldu. Altındağlı gençlerin hayatın pek çok alanında öne çıkmaları için elimizden geleni yapacağız “ dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başkan Asım Balcı ve Dolunay Altunbulak
Başkan Asım Balcı ve Dolunay Altunbulak

2020 yılı YKS sonuçları açıklandı, Altındağlı gençler başarılarıyla örnek oldu. O gençlerden biri de Dolunay Altunbulak. Hiç dershaneye gitmeyen ve ek ders bile almayan Altunbulak, sınavlara Ali Ersoy Mahalle Kütüphanesi’nde hazırlandı. Altındağlı genç Altunbulak, başarısıyla gururlandırdı. YKS'de ilk 3000'e giren Dolunay, hayali olan Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazandı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Dolunay’ı mutlu gününde yalnız bırakmadı, sevincine ortak oldu.

BOŞUNA ‘ALTIN GENÇLER’ DEMİYORUZ

Dolunay’ın başarısının herkese örnek olması gerektiğini söyleyen Başkan Balcı “Altındağlı gençlere ‘Altın gençler’ diye boşuna demiyoruz. Dolunay da bunun en güzel örneği. Kendisinin başarısıyla gurur duyuyoruz, kendisini de ailesini de tebrik ediyoruz. Dolunay hiç dershaneye gitmedi, hiç ek ders almadı. Yalnızca Ali Ersoy Mahallesi’nde bulunan mahalle kütüphanemizde planlı ve sistemli bir şekilde çalışarak, YKS’de ilk 3000’e girdi, başarılı oldu.

GENÇLERİN DAİMA YANLARINDAYIZ

  • Hayali edebiyat okumak olduğu için, istediği bölümü de kazandı. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitimine başlayacak. Kendisini çok aydınlık bir geleceğin beklediğine inanıyorum. Daha nice Altındağlı çocuğumuzun, gencimizin böyle güzel başarılara imza atmasını diliyorum” dedi. Başkan Balcı “Altındağlı gençlerin büyük başarılara imza atması, sanatta, sporda ve hayatın pek çok alanında öne çıkmaları, şampiyonluklara imza atmaları için elimizden gelen her şeyi yapacak, daima yanlarında olacağız” dedi.

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