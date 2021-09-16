Gündem Kütüphaneler yeniden 24 saat hizmette
İSTANBUL

Kütüphaneler yeniden  24 saat hizmette

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önerisiyle Türkiye’ye örnek olan Zeytinburnu’ndaki Merkezefendi ve Millet kıraathaneleri, 20 Eylül’den itibaren 24 saat hizmet vermeye başlıyor. Gün boyu çay ve kahvenin ücretsiz olacağı kütüphanede ayrıca öğlen ve akşamları da çorba ikramı yapılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kütüphaneler yeniden 24 saat hizmette
Fotoğraf: Arşiv

Pandemi nedeniyle saat kısıtlamasına giden Zeytinburnu’ndaki millet kıraathaneleri, 20 Eylül tarihinden itibaren tekrar 24 saat süreyle hizmet vermeye başlıyor. Üstelik müdavimleri çay, çorba, kahve ve fotokopi hizmetinden ücretsiz olarak yararlanmaya devam edecek. Merkezefendi ve Zeytinburnu Millet Kıraathaneleri 24 saat hizmet verirken, Seyitnizam Millet Kıraathanesi ve ZKSM Kütüphaneleri 08.00-24.00 saatleri arasında açık olacak.

ÇAY, KAHVE VE ÇORBA İKRAMI

  • Kitap kültürünü yaygınlaştırmak ve okumayı teşvik etmek amacıyla 2016 yılında açılan Merkezefendi Millet Kıraathanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önerisiyle Türkiye’ye model proje olmuştu. Kitap okuyan ya da ders çalışanlara çay ve kahvenin ücretsiz sunulduğu kıraathanede öğle ve akşam saatlerinde ise günde iki kez olmak üzere çorba ikramı yapılıyor. Sessiz, sakin ortamı ve alışagelmişin dışındaki hizmetleriyle kitapseverlerin uğrak noktası olan kıraathaneye gelenler kitap okumanın ve ders çalışmanın keyfine varıyor.

YAKLAŞIK 20 BİN ÜYESİ VAR

Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği kıraathaneler, açık olduğu süre boyunca nerdeyse hiç boş kalmıyor. Tekrar 7 gün 24 saat hizmet vermeye başlayacak olan kıraathanelerin geniş bir külliyatı ve yaklaşık 20 bin üyesi mevcut. Millet kıraathanelerinde ziyaretçilere 10 sayfaya kadar ücretsiz dijital baskı ve fotokopi hizmeti sunulurken, kablosuz internetten de ücretsiz faydalanmak mümkün. Yoğun olarak gençlerin müdavimi olduğu kıraathanelerde otomasyon ve akıllı kütüphane sistemi sayesinde katalog tarama, e-yayın bulma ve bilgilendirme de yapılabiliyor. Ayrıca dileyen okuyucu kıraathanelerden 15 gün süreliğine iki adedi aşmamak kaydıyla ödünç kitap alabiliyor.

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