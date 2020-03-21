Kütüphaneye giren çıkmak istemeyecek

Erzurum’da yapımı tamamlanan ve açılış için gün sayan İl Halk Kütüphanesi, sosyal donatılarıyla ziyaretçilerini cezbedecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla kent merkezinde yaptırılan kütüphane 7 gün 24 saat hizmet verecek. İçerisinde 1 milyon kitap bulunan kütüphane, 7’den 70’e herkesin güzel vakit geçirmesi için özel olarak hazırlandı. Kütüphanede 1950 ila 2004 yılları arasında yayımlanan gazetelerin nüshaları da yer alıyor.

HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDECEK

Okay Memiş

Toplu ve bireysel çalışma salonlarının yanı sıra atölyeler, sinema, konferans, bilgisayar salonları ile oyun alanları bulunan kütüphane 9 bin 200 metrekare kapalı alana sahip. Vali Okay Memiş, kütüphanenin gelecek nesillere yapılan en anlamlı yatırım olduğunu söyledi. Kütüphanenin 26 salonu bulunduğunu ve en büyüğünün 200 kişilik olduğunu ifade eden Memiş, “Kütüphanenin şehrimize ve halkımıza kazandırılmasından duyduğumuz gururu kelimelerle anlatamam. Burası sosyal donatılarıyla çok ayrı bir mekan ve geleceğimizin teminatı gençlerimiz burada istedikleri gibi çalışmalarını sürdürecek” diye konuştu.

‘RESMİ AÇILIŞI ERTELEDİK’

Kütüphane binasının 4 katlı olduğunu ifade eden Memiş, şöyle konuştu: “Türkiye’nin alan itibarıyla en büyük halk kütüphanesi olan burası 2 bin kişilik okuyucu kapasitesine sahip. Kütüphane 4 kattan oluşan içeriğiyle spor salonu ve sosyal donatılarıyla bölgede tek. Resmi açılışını ülke genelinde alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirler nedeniyle biraz erteledik. Kütüphanenin açılışını da ilgili bakanlarımızın katılımıyla yapacağız. Hakikaten gurur duyduğumuz, son derece güzel bir bina. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine hizmet verecek.”

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24 SAAT SINIRSIZ HİZMET SUNACAK

Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’de bir benzeri daha bulunmayan kütüphanenin tamamıyla sosyal bir yaşam alanı olduğunu dile getiren Memiş, “Ilkokuldan üniversite seviyesine kadar bütün yaş gruplarına hitap edecek şekilde tasarlandı. Okumak ve bilgi sahibi olmak isteyen her bireye sınırsız hizmet sunacak” diye konuştu.