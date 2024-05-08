Kuveyt'le 6 stratejik anlaşma

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan resmi ziyaret için Ankara'ya gelen Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşerek iki ülke arasındaki köklü ilişkileri ele aldı. Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda karşıladığı Es-Sabah ile Külliye’ye geçti. Külliye'deki resmi törenin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapıldı. İki lider, iş birliğinin genişletilmesi ve en üst düzeye çıkarılması konularında mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Kuveyt arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 60. yıl dönümünde gerçekleşen ziyaret sırasında yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ayrıntılı biçimde ele alındı. Görüşmenin gündem başlıkları arasında İsrail'in Gazze'de masum Filistin halkına yönelik saldırıları da yer aldı. Kuveyt'in İsrail zulmü karşısındaki tutumunun önemli olduğunu, bu duruşun Filistin davasına güç kattığını, Türkiye'nin başından beri kalıcı ateşkesin tesisi için çaba gösterdiğini belirten Erdoğan, İslam dünyasının bölgenin huzur ve refahı için birlik içinde 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin kurulması için çalışması gerektiğinin altını çizdi. Körfez İşbirliği Konseyi ile Türk Devletleri Teşkilatı arasında işbirliğini geliştirmenin önemine işaret eden Erdoğan, Kuveyt'in bu çalışmalara desteğinin önemli olduğunu, bunun yeni fırsat pencerelerinin açılmasını temin edeceğini kaydetti.