Kuveyt'le 6 stratejik anlaşma

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan resmi ziyaret için Ankara'ya gelen Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşerek iki ülke arasındaki köklü ilişkileri ele aldı. Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda karşıladığı Es-Sabah ile Külliye’ye geçti. Külliye'deki resmi törenin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapıldı. İki lider, iş birliğinin genişletilmesi ve en üst düzeye çıkarılması konularında mutabık kaldı.
İSLAM DÜNYASI BAĞIMSIZ FİLİSTİN İÇİN ÇALIŞMALI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Kuveyt arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 60. yıl dönümünde gerçekleşen ziyaret sırasında yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ayrıntılı biçimde ele alındı. Görüşmenin gündem başlıkları arasında İsrail'in Gazze'de masum Filistin halkına yönelik saldırıları da yer aldı. Kuveyt'in İsrail zulmü karşısındaki tutumunun önemli olduğunu, bu duruşun Filistin davasına güç kattığını, Türkiye'nin başından beri kalıcı ateşkesin tesisi için çaba gösterdiğini belirten Erdoğan, İslam dünyasının bölgenin huzur ve refahı için birlik içinde 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin kurulması için çalışması gerektiğinin altını çizdi. Körfez İşbirliği Konseyi ile Türk Devletleri Teşkilatı arasında işbirliğini geliştirmenin önemine işaret eden Erdoğan, Kuveyt'in bu çalışmalara desteğinin önemli olduğunu, bunun yeni fırsat pencerelerinin açılmasını temin edeceğini kaydetti.
6 ANLAŞMA İMZALANDI
* Görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi. Erdoğan ve Es-Sabah'ın huzurunda iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı. İmza altına alınan anlaşmalar şöyle:
* "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Kuveyt Yatırım Kurumu Arasında Yatırım Tanıtım Faaliyetlerinde İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptı"
* "Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Doğrudan Yatırım Teşvik Otoritesi Tarafından Temsil Edilen Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"
* "Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kuveyt Devleti Konut İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı Arasında Konut Refahı ve Altyapısı Alanında Mutabakat Zaptı"
* "Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Kuveyt Devleti İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Arasında
Afet Ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı"
* "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Savunma Bakanlığı (KSB) Tarafından Temsil Edilen Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Devletten Devlete Savunma Sanayii Tedarik Sözleşmelerine İlişkin Uygulama Protokolü"
*"Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Kuveyt Devleti Dışişleri Bakanlığı Arasında Ortak Stratejik Diyalog Kurulmasına Dair Mutabakat Zaptı"