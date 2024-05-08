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Kuveyt'le 6 stratejik anlaşma

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'la görüştü. Görüşmede iş birliğinin en üst seviyeye çıkarılması için mutabakata varıldı. Erdoğan ile Es-Sabah'ın görüşmesinin ardından iki ülke arasında gayrimenkul, altyapı, sanayi, savunma sanayisi, afet yönetimi ve dışişleri alanlarında 6 anlaşma imzalandı.

04:00 - 8/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:17 - 8/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Erdoğan Es-Sabah'a Devlet Nişanı tevcih etti.
Erdoğan Es-Sabah'a Devlet Nişanı tevcih etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan resmi ziyaret için Ankara'ya gelen Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşerek iki ülke arasındaki köklü ilişkileri ele aldı. Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda karşıladığı Es-Sabah ile Külliye’ye geçti. Külliye'deki resmi törenin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapıldı. İki lider, iş birliğinin genişletilmesi ve en üst düzeye çıkarılması konularında mutabık kaldı.

İSLAM DÜNYASI BAĞIMSIZ FİLİSTİN İÇİN ÇALIŞMALI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Kuveyt arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 60. yıl dönümünde gerçekleşen ziyaret sırasında yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ayrıntılı biçimde ele alındı. Görüşmenin gündem başlıkları arasında İsrail'in Gazze'de masum Filistin halkına yönelik saldırıları da yer aldı. Kuveyt'in İsrail zulmü karşısındaki tutumunun önemli olduğunu, bu duruşun Filistin davasına güç kattığını, Türkiye'nin başından beri kalıcı ateşkesin tesisi için çaba gösterdiğini belirten Erdoğan, İslam dünyasının bölgenin huzur ve refahı için birlik içinde 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin kurulması için çalışması gerektiğinin altını çizdi. Körfez İşbirliği Konseyi ile Türk Devletleri Teşkilatı arasında işbirliğini geliştirmenin önemine işaret eden Erdoğan, Kuveyt'in bu çalışmalara desteğinin önemli olduğunu, bunun yeni fırsat pencerelerinin açılmasını temin edeceğini kaydetti.

6 ANLAŞMA İMZALANDI

* Görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi. Erdoğan ve Es-Sabah'ın huzurunda iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı. İmza altına alınan anlaşmalar şöyle:

* "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Kuveyt Yatırım Kurumu Arasında Yatırım Tanıtım Faaliyetlerinde İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptı"

* "Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Doğrudan Yatırım Teşvik Otoritesi Tarafından Temsil Edilen Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"

* "Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kuveyt Devleti Konut İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı Arasında Konut Refahı ve Altyapısı Alanında Mutabakat Zaptı"

* "Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Kuveyt Devleti İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Arasında

Afet Ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı"

* "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Savunma Bakanlığı (KSB) Tarafından Temsil Edilen Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Devletten Devlete Savunma Sanayii Tedarik Sözleşmelerine İlişkin Uygulama Protokolü"

*"Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Kuveyt Devleti Dışişleri Bakanlığı Arasında Ortak Stratejik Diyalog Kurulmasına Dair Mutabakat Zaptı"


Kuveyt Emiri Es-Sabah 7 yıl sonra Türkiye'de: Erdoğan resmi törenle karşıladı! Arap dünyası dışındaki ilk yurt dışı resmi ziyareti

Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El-Ahmed El-Cabir Es-Sabah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı resmi törenle karşıladı. Bu ziyaret, yedi yıl aradan sonra Kuveyt'ten Türkiye'ye emir düzeyinde yapılan ilk ziyaret oldu. Ayrıca, Kuveyt Emiri es-Sabah'ın, Arap dünyası dışındaki ilk yurt dışı resmi ziyareti oldu. Kuveyt Emiri Sabah'ın ziyareti çerçevesinde yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki durum ve İsrail'in Gazze'ye saldırıları başta olmak üzere bölgesel gelişmeler de istişare edilecek.


#Diplomasi
#Kuveyt
#Recep Tayyip Erdoğan
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