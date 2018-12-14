Kuyuya düşen ineği köpek kurtardı

Yüreğir'deki D-400 Karayolu kenarındaki yoldan bisiklet ile giden bir kişi, bir köpeğin yeşillik alan içinde bulunan bir yere bakarak havladığını fark etti. Bunun üzerine vatandaş hemen köpeğin havladığı yere gidip baktığında kuyu içinde bir inek olduğunu gördü. Vatandaş, ineğin kurtarılması için itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ineği kurtarmak için çalışma başlattı. İş makinesi ile kuyunun ağzı genişletilerek inek çıkarılmaya çalışıldı. Bu arada etrafta meraklı vatandaşlar toplanarak bu anları saniye saniye görüntüledi. İneği gören köpek ise çalışma sırasında olay yerinden hiç ayrılmadı.

İş makinesinin yardımıyla çıkarıldı

Bir süre çalışan iş makinesi kuyunun üst kısmını genişletti. Daha sonra bir itfaiye eri ineğin yanına inerek onu halatlarla bağladı. Ardından itfaiye aracı halatlar yardımıyla ineği düştüğü yerden çıkardı.

İneğin kurtarılmasında büyük payı olan köpek, itfaiye ekiplerinin kuyudan çıkardığı ineğin peşinden ayrılmadı.

Yaralı inek kuyudan çıkarıldığı sırada kaçmak istedi. Ancak itfaiye eri onu severek sakinleştirdi. Bu arada ineği görerek kurtarılmasına neden olan köpek ise ineğin çıktıktan sonrada peşini hiç bırakmadı. İnek, sahibinin bulunması ve tedavi edilmesi için hayvan barınağına götürüldü.