Gündem Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza İki kişi öldü bir kişi yaralandı
İSTANBUL

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: İki kişi öldü bir kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda, bariyerleri aşıp karşı yola geçen taksi ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi AA
Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza: İki kişi öldü bir kişi yaralandı
Olay yeri havadan böyle görüntülendi.

Edinilen bilgeye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkisinde İstanbul Havalimanı yönüne giden 34 TJP 32 plakalı taksi, sürücü İsa Kılıç'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşıp yolun karşı tarafına geçti. Taksi, Edirne istikametinde seyreden Nevzat Yazıcı idaresindeki 34 TC 8219 plakalı kamyonla çarpıştı.

Takside bulunan Sedat Kara ile şoför İsa Kılıç araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yaşamını yitiren taksi şoförü İsa Kılıç'ın cenazesi morga kaldırılırken, ağır yaralanan yolcu Sedat Kara ile kamyon şoförü Nevzat Yazıcı hastanede tedavi altına alındı. Yolcu Sedat Kara, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrasında otoyol bir süreliğine trafik akışına kapatıldı.

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