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KYK burs başvuruları başladı! e-Devlet ile KYK burs başvuruları ve ücretleri

KYK burs başvuruları başladı: Son gün 21 Ekim

2019-2020 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf (ön lisans, lisans, özel yetenek, ek kontenjan, yüksek lisans ve doktora) öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvuruları başladı. 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam edecek olan başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvuruları başladı.
Öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvuruları başladı.

KYK burs başvuru ekranı dün erişime açıldı. İhtiyaç sahibi öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği 2019 2020 KYK burs başvuruları başladı. KYK burs başvuruları e-devlet sayfasından yapılabiliyor.

KYK burs başvular için son gün 21 Ekim

21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam edecek olan başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak. Bütün öğrencilerin e-Devlet’teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, KYK tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Başvurular nasıl yapılacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın e-devlet’e entegre edilen hizmetleri arasında yer alan başvuru işlemlerinin yine e-devlet üzerinden yapılıyor.

KYK burs ücretleri ne kadar?

2019 yılı için belirlenen burs ücreti lisansta 500 TL, yüksek lisansta 1000 TL, doktorada da 1500 TL. Dolayısıyla öğrenciler 2019 yılında bu ücretleri alacak ancak 2020 yılı için burs ücretlerinde artış yapılacak.

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