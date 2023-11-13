"KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları için binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından alınan 2023-2024 KYK burs başvurularının sona ermesiyle birlikte, bakanlık tarafından değerlendirme aşamasına geçildi. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? GSB ile KYK sonuçları ayın kaçında açıklanır?