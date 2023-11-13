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KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı

KYK Burs ve Öğrenim kredisi başvuru sonuçları belli oldu. Peki, KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları nasıl öğrenilir? Burs ve kredi ne zaman yatacak? İşte sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

10:11 - 13/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 10:47 - 13/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

KYK burs ve kredi başvuruları, 12-19 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden tamamlandı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları bugün açıklandı. Sonuçlar e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek.



KYK burs sonuçları ne zaman yatacak?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.


Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.


KYK bursu ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.








#KYK
#Burs
#Öğrenim Kredisi
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T3 Vakfı burs sonuçları ne zaman açıklanacak?